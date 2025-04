Os idosos que residem na Vila Melhor Idade da Prefeitura de Nova Odessa, localizada no Jardim Santa Rita 2, não ficaram de fora da entrega de chocolates na Páscoa deste ano. A entrega de bombons e uma cesta artesanal em forma de coelhinho foi feita pela presidente voluntária do Fundo Social de Solidariedade (e coordenadora do Programa da Melhor Idade do Município), Rose Miranda, que fez questão de passar por cada uma das 30 casas do projeto habitacional na quarta-feira (23).

A entrega teve como objetivo proporcionar momentos de valorização aos moradores da “vila dos idosos”, especialmente aos que mais necessitam de atenção e cuidados. “Eu fico muito feliz e meu coração se enche de gratidão por momentos como estes”, afirmou Rose – que é irmã do vice-prefeito Alessandro Miranda, o Mineirinho.

“Devemos ter empatia pelas pessoas e cuidar daqueles que um dia já cuidaram da gente. Os idosos ficam muito felizes com cada gesto de carinho e amor oferecido por nós – e isso não há preço que pague”, completou a presidente do Fundo Social.

Para o prefeito Cláudio Schooder, o Leitinho, é muito importante valorizar os idosos, que fazem parte da história de Nova Odessa. “Eu, como prefeito da cidade, me sinto muito feliz de proporcionar este momento para os moradores da Vila da Melhor Idade, pois eles merecem total carinho e reconhecimento”, afirma.

O programa

Atualmente, o Programa da Melhor Idade da Prefeitura de Nova Odessa oferece gratuitamente aos cidadãos de 60 anos ou turmas com aulas gratuitas de ginástica, dança, pilates, coral, vôlei adaptado, jogos de mesa, artesanato, hidroginástica e etc, voltadas a homens e mulheres que buscam melhorar a autoestima e ampliar o convívio social.

Também acontece, uma vez por semana, uma programação especial do Projeto “Terça D”, com palestras, rodas de conversa, oficinas e aulas únicas sobre temas eventuais de importância para esta parcela da sociedade – recentemente, por exemplo, houve uma palestra sobre golpes de internet e por celular contra idosos.

Para se inscrever no Programa da Melhor Idade do Município, basta ter 60 anos ou mais e morar em Nova Odessa. As inscrições são feitas diariamente, em horário comercial, na sede do Fundo Social de Solidariedade e Espaço Melhor Idade, que fica na Rua Heitor Penteado, nº 199, no Centro, em frente ao IZ (Instituto de Zootecnia).

A vila

Lançado em 2011 pela Prefeitura, o conjunto habitacional da Vila Melhor Idade, no Jardim Santa Rita 2, é pioneiro na proposta de atender idosos de baixa renda gratuitamente. A “vilinha” é composta por cinco blocos de seis casas geminadas e totalmente adequadas às normas de acessibilidade para idosos. Na época, o investimento da Prefeitura no projeto pioneiro na região foi de cerca de R$ 1 milhão.

Desde então, as 30 casas populares, construídas em terrenos da Prefeitura e pertencentes à Municipalidade, são cedidas de forma vitalícia e gratuitamente a idosos em situação vulnerável da cidade. Os habitantes não pagam nada pela ocupação das unidades, tendo de arcar apenas com os gastos dos serviços básicos, como água, luz e telefone. O cadastramento dos interessados é feito pela Diretoria de Gestão Social do Município.