A Polícia Militar de Sumaré apreendeu, na noite desta segunda-feira (11), uma pistola calibre 9mm durante atendimento a uma ocorrência de violência doméstica em um condomínio localizado na Vila Menuzzo. De acordo com a PM, a vítima – uma mulher – aguardava na portaria do residencial e disse que, pela manhã, havia sido agredida pelo companheiro. Segundo ela, houve enforcamento, empurrões e ameaças.

A mulher ainda informou que o suspeito subtraiu seu aparelho de telefone celular antes de deixar o local. Após registrar boletim de ocorrência na Polícia Civil, solicitar medida protetiva e ser orientada a acionar o 190 caso o agressor retornasse, a vítima voltou a procurar ajuda no período da noite, quando o homem entrou no apartamento utilizando uma chave reserva. Temendo por sua segurança, ela relatou aos policiais que o companheiro possuía uma arma de fogo.

Conforme informações, durante a abordagem, o suspeito admitiu ser atirador desportivo e informou que mantinha a pistola em um armário. No local, os policiais militares localizaram a arma de fogo, um carregador, 14 munições intactas e 4 deflagradas. O armamento acabou apreendido e ambos foram conduzidos até o Plantão Policial, onde o suspeito acabou liberado após os procedimentos legais.

Perseguição e batida

Na manhã desta terça-feira (12), a Polícia Militar também deteve um homem após uma perseguição pelas ruas de Sumaré. A ação terminou com a colisão de um veículo contra o muro de uma residência, após mobilizar equipes da 2ª Companhia da PM entre os bairros Jardim Conceição e Parque Silva Azevedo.

Segundo informações, os policiais seguiam para prestar apoio em uma ocorrência envolvendo arma de fogo quando avistaram um carro marca Chevrolet e modelo Onix em um ponto conhecido por tráfico de drogas. Ao perceber a aproximação da viatura, o motorista deu marcha à ré, realizou uma conversão brusca e fugiu em alta velocidade, cometendo diversas infrações de trânsito.

Conforme relatos, a perseguição teve início na Rua Maria Lígia Stupelli Amaral e se estendeu por diversas vias da região. “Durante o trajeto, o condutor colocou em risco a vida de pedestres e outros motoristas”, informou a corporação. A fuga terminou na Rua Aguinel Borges de Carvalho, quando o motorista perdeu o controle e colidiu contra o muro de uma residência, derrubando parte da estrutura.

Apesar do impacto do acidente, ninguém ficou ferido. Na abordagem, não foram encontrados objetos ilícitos no carro ou com o condutor. O homem foi encaminhado ao 3º Distrito Policial de Sumaré, onde foi registrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por direção perigosa e danos. Após os procedimentos, ele acabou liberado para responder ao processo.