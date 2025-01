O São Paulo voltou a ser campeão da Copinha (Copa São Paulo) ao bater de virada o Corinthians por 3 a 2 na manhã deste sábado.

Paulinho, com dois gols, foi o destaque do Tricolor, que fez os três gols de cabeça.

O Timão abriu o placar com Denner, aos 33 do primeiro tempo. Antes, cada time tinha colocado a bola na trave do adversário.

Dois gols no final do primeiro tempo deram um novo ânimo na partida para a etapa final. O Corinthians ampliou com Gui Negão mas no lance seguinte o tricolor diminuiu para 2-1 com Paulinho.

Virada no 2o Tempo da Copinha

Aos 16 minutos do segundo tempo o São Paulo empatou com Andrade. Ele aproveitou cruzamento que veio de escanteio e de cabeça fuzilou para o gol.

Logo depois do empate, aos 20 minutos, Paulinho marcou gol da virada tricolor. Também de cabeça ele fez o vira Vira.

O jogo teve torcida única e marcou a volta do Pacaembu depois de cinco anos para a final da Copinha.

