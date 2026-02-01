A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Saúde, realizou nesta quinta-feira (29) mais uma visita de gestantes à maternidade do Hospital Santa Bárbara em 2026. A atividade registrou um marco para a iniciativa, com a participação recorde de 12 gestantes, acompanhadas por familiares.

O objetivo das visitas é apresentar a estrutura da maternidade e a equipe que atua no local, preparando as futuras mães para o parto de forma mais acolhedora, segura e humanizada. Em 2025, o projeto atendeu 144 gestantes e 112 acompanhantes, reforçando a importância da ação como parte do cuidado integral à saúde materno-infantil.

Durante a visita, as participantes receberam orientações sobre gestação, parto e primeiros cuidados com o recém-nascido, além de informações sobre a importância do aleitamento materno e seus benefícios para o desenvolvimento da criança, como o fortalecimento do sistema respiratório, o desenvolvimento correto da face e do sistema mastigatório. Também foram abordados temas como direitos trabalhistas das gestantes e puérperas e a identificação da violência obstétrica.

Ação

A ação é coordenada pelo NAC (Núcleo de Ações Coletivas), com apoio da Atenção Especializada – Saúde da Mulher e da Atenção Primária à Saúde, envolvendo uma equipe multiprofissional. As visitas acontecem quinzenalmente, sempre às quintas-feiras.

As gestantes interessadas em participar das visitas ao longo do ano devem realizar cadastro nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde), de onde serão encaminhadas ao NAC. Após o agendamento, a equipe responsável entra em contato para confirmação da participação.

Em Santa Bárbara, as ações voltadas às gestantes e aos recém-nascidos são desenvolvidas de forma integrada entre diversos setores da Saúde, como Atenção Primária, Vigilância em Saúde, Centro de Referência em Saúde da Mulher, Educação Permanente em Saúde, AMDIC (Ambulatório Municipal de Doenças Infectocontagiosas), além da parceria com o Hospital Santa Bárbara.

O cuidado tem início ainda nos grupos de planejamento familiar e no pré-natal, com acompanhamento nos grupos de gestantes e puericultura nas unidades de saúde, passando pelas visitas à maternidade e seguindo após o nascimento, com a realização de exames, aplicação das vacinas do calendário vacinal, orientações nutricionais e incentivo ao aleitamento materno.