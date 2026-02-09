Prefeito Zezé acompanha melhorias implantadas pela Sabesp, destaca mobilização popular e reforça compromisso com a construção da nova estação totalmente encapsulada

A tarde desta quarta-feira, 4 de fevereiro, foi marcada por um gesto simbólico e técnico que representa um avanço importante na luta contra o mau cheiro que há anos incomoda moradores do entorno da Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) de Hortolândia. O prefeito Zezé Gomes realizou uma vistoria detalhada na unidade, acompanhado pela diretoria regional da Sabesp, para conferir de perto as melhorias já implantadas e as próximas ações previstas pela companhia.

Recebido pelo diretor regional da Sabesp, Valdemir Viana de Freitas, e pela superintendente de Relações Institucionais e Sustentabilidade, Samanta Souza, o prefeito visitou os novos sopradores que acabaram de chegar na ETE. Essenciais para o funcionamento do sistema de tratamento, os equipamentos são responsáveis por fornecer ar continuamente aos tanques de aeração, alimentando microrganismos aeróbicos que decompõem a matéria orgânica, reduzem odores e melhoram significativamente a qualidade do efluente tratado antes de seu descarte.

Segundo a Sabesp, a substituição dos sopradores integra um pacote de investimentos de aproximadamente R$ 28 milhões destinados à modernização da atual estação, garantindo maior eficiência operacional e mitigação dos impactos ambientais e de odor até a conclusão da nova ETE.

“O que estamos fazendo aqui hoje é acompanhar de perto aquilo que sempre cobramos: soluções concretas. A população sofreu muito com esse problema e a Prefeitura nunca se omitiu. Essa vistoria mostra que as cobranças deram resultado e que a mobilização popular teve um papel fundamental para que as coisas avançassem”, destacou o prefeito Zezé Gomes. “Nosso compromisso é com a qualidade de vida da população e com um meio ambiente mais saudável.”

Durante o encontro, o diretor regional Valdemir Viana de Freitas explicou que as ações vão além dos novos equipamentos. A partir da próxima semana, a Sabesp iniciará a utilização de um novo composto químico, importado da França, desenvolvido especificamente para o controle e neutralização de odores em estações de tratamento de esgoto.

“Estamos adotando soluções modernas e eficientes. Os novos sopradores já representam um salto de qualidade no processo de aeração, e o novo produto químico vem para reforçar o combate aos odores de forma imediata. Nosso objetivo é reduzir significativamente os impactos sentidos pela vizinhança enquanto avançamos para a solução definitiva”, afirmou o diretor regional.

Solução

A solução definitiva, aliás, já está em curso. A superintendente Samanta Souza ressaltou que a licitação para a contratação da empresa responsável pela construção da nova Estação de Tratamento de Esgotos de Hortolândia foi um sucesso. Totalmente encapsulada e selada, a nova unidade receberá investimentos estimados em cerca de R$ 300 milhões.

“Estamos muito satisfeitos com o resultado da licitação. Em breve anunciaremos a empresa vencedora e o início das obras. A nova ETE será totalmente fechada, a segunda em operação no Estado de São Paulo, com tecnologia de ponta, e foi pensada exatamente para eliminar de vez qualquer problema relacionado a odores e garantindo um tratamento de excelência”, explicou Samanta. “É um investimento robusto, que demonstra o compromisso da Sabesp com Hortolândia e com a sustentabilidade.”

O prefeito Zezé Gomes também lembrou que o diálogo com a população tem sido constante e transparente. No último dia 23 de janeiro, uma reunião entre moradores do entorno da ETE e a diretoria da Sabesp apresentou cronogramas, investimentos e ações emergenciais para enfrentar o problema.

“Foi uma reunião importante, de escuta e de esclarecimento. Seguiremos acompanhando cada etapa, cobrando prazos e resultados. A população pode ter certeza de que a Prefeitura continuará vigilante até que esse problema seja resolvido de forma definitiva. A vistoria desta quarta-feira simboliza, assim, um novo momento: o de ações concretas, investimentos expressivos e um caminho claro para que Hortolândia supere um dos seus maiores desafios ambientais, transformando reclamação em resposta e cobrança em solução.”, concluiu o prefeito.