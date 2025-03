Vivo compra i2GO e consolida presença no mercado de acessórios para smartphones e eletrônicos

A Vivo anuncia a compra da i2GO, uma das principais marcas de acessórios para smartphones do Brasil. O valor da aquisição, realizada por meio do Terra Networks Brasil Ltda, controlada integral da Telefônica Brasil, pode chegar a R$ 80 milhões – a depender do atingimento de métricas operacionais e financeiras acordadas. O negócio visa consolidar a atuação da Vivo no mercado de acessórios para smartphones (capinhas, cabos, alças, carregadores, fones de ouvido) e eletrônicos, no qual já está presente com a marca Ovvi.

“A i2GO é uma marca forte e presente em milhares de pontos de venda no país, além de ter grande experiência em desenvolvimento e importação de produtos. Já a Ovvi – com apenas três anos de vida -, conquistou um importante espaço no mercado de acessórios premium. Portanto, essa transação apresenta sinergias para consolidar a presença da Vivo no segmento de acessórios para celular e eletroeletrônicos, ao mesmo tempo em que reforça nosso compromisso em oferecer produtos inovadores e de alta qualidade”, diz Ricardo Hobbs, vice-presidente de Estratégia e Novos Negócios da Vivo.

Ovvi: a Vivo é tech

Em dezembro de 2022 a Vivo anunciou o lançamento da Ovvi, sua marca própria de acessórios para dispositivos tecnológicos. De lá pra cá, a Ovvi é presença constante em ações de marca nas principais tramas da teledramaturgia nacional; tornou-se a marca de acessórios de tecnologia do Time Brasil, do Comitê Olímpico do Brasil, e das Seleções Brasileiras de Futebol; e, para se posicionar como marca que oferece itens exclusivos, cria coleções de acessórios necessários – algumas delas, inclusive, cocriadas com referências do mundo da moda.

Essa trajetória está baseada na estratégia de negócios que visa posicionar a Vivo como uma companhia de tecnologia, que atua em segmentos além de telecomunicações, como é o caso de eletroeletrônicos. A aquisição da i2GO é parte deste contexto.

Fundada em 2012, a i2GO faturou mais de R$ 65 milhões no ano passado, em termos brutos, e está em mais de 20 mil pontos de venda em todo o país, incluindo os principais varejistas online. Com a transação, a Vivo assume uma das principais marcas de acessórios para smartphones no Brasil e conquista expertise em importação e velocidade no desenvolvimento de produtos, além de ampliar sua capilaridade no varejo.

Além disso, os portfólios de Ovvi e i2GO são complementares. A Ovvi tem foco no mercado premium e oferece seis tipos de produtos: películas, capas, carregadores, cabos, power banks e alças para celular. Já a i2GO tem um portfólio com características como variedade, qualidade, performance e preço acessível. São carregadores de smartphone, cabos de dados, baterias portáteis, fones de ouvido, caixas de som, relógios inteligentes (smart watches) e suportes veiculares, além de interruptor e balança, que fazem parte de uma linha de casa inteligente para controlar, monitorar e automatizar dispositivos domésticos.

Com o negócio os produtos da Ovvi serão comercializados nos principais pontos de venda onde a i2GO está presente e o portfólio da i2GO estará nas cerca de 1,8 mil lojas da Vivo em todo o país. A equipe da i2GOserá integrada ao quadro de colaboradores da Vivo com a missão de acelerar a presença da companhia nesse mercado.