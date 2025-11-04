Equipe de 50 anos é campeã invicta e a de 60 anos fica com o vice no Campeonato da Associação Pró-Voleibol de Porto Ferreira, que reuniu cidades da região

A equipe de time de Vôlei Adaptado da Melhor Idade de Nova Odessa teve um desempenho de destaque nos torneios da Associação Pró-Voleibol (APV), campeonato que reúne times de diversas cidades do interior paulista. Com rodadas de abril a outubro, o grupo da categoria 50 anos encerrou os jogos como campeão invicto, enquanto a equipe da categoria 60 anos garantiu o vice-campeonato nas competições.

Em outubro, o time de 50 anos fechou o torneio vencendo todas as partidas com vitórias por 2 sets a 0 sobre as equipes de Rio Claro e São João da Boa Vista, no Mini Ginásio Mane Bortoloti, em Rio Claro. Nas rodadas anteriores, o time também superou as mesmas adversárias, consolidando o título com 100% de aproveitamento.

Já na categoria 60 anos, as rodadas aconteceram de maio a novembro, e a última fase foi realizada no sábado (1/11), no Ginásio Silvyo Marques, em Porto Ferreira. O time novaodessense venceu Santa Gertrudes e Porto Ferreira por 2 sets a 0, mas acabou superado por Jaú por 2 sets a 1, garantindo o vice-campeonato.

Trabalho

“O título da categoria 50 anos é fruto de um trabalho coletivo exemplar, e o vice das atletas de 60 anos também merece ser muito comemorado. Ambas as equipes representaram Nova Odessa com garra e alegria dentro de quadra”, destacou a técnica da Melhor Idade, Carine Piveta.

As competições da APV são disputadas em formato de pontos corridos, com três rodadas ao longo da temporada, reunindo cidades como Nova Odessa, Rio Claro, São João da Boa Vista, Santa Gertrudes, Porto Ferreira e Jaú.

O secretário adjunto de Esportes e Lazer, José Henrique de Carvalho, destacou o desempenho das equipes e o fortalecimento do Esporte da Melhor Idade no município. “Nossas atletas são exemplo de superação, disciplina e amor pelo que fazem. A Secretaria de Esportes tem muito orgulho em apoiar essas equipes e seguirá incentivando ações que promovam o bem-estar, a socialização e o protagonismo dos nossos atletas”, afirmou ele.