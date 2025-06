A partir de hoje, dia 5 de junho, o tão esperado Volkswagen Tera vai chegar às concessionárias da marca pelo Brasil. O carro é a grande aposta da marca alemã, que chegou a mexer nas linhas de produção de outros modelos (transferiu o Virtus para o Paraná, por exemplo), e tirou boa parte da linha Polo do catálogo. As fichas estão com ele…

O Tera chega em quatro versões, com motorização naturalmente aspirada ou turboflex, câmbio manual ou automático, e quer ficar abaixo do Nivus. Com isso, brigará diretamente com Fiat Pulse e parte da gama do Renault Kardian, além de versões de entrada de Nissan Kicks Play.

Fora o baixo consumo, a Volks enaltece vantagens dele como o amplo porta-malas (350 litros VDA) e boa oferta de equipamentos de série desde a versão de entrada, especialmente os de tecnologia e segurança. Feito sobre a base MQB A0 de Polo e Nivus, ele estreia a nova identidade visual da marca, com linhas mais arredondadas, “gordinhas” e modernas, enquanto tenta convencer com relação custo X benefício.

Preço do Tera

R$ 99.990 promocionais (R$ 103.990 na tabela cheia)

Motorização: 1.0 12v naturalmente aspirado (EA-211), 77/84 cv de potência com 9,6/10,3 mkgf de torque (gasolina/etanol), e câmbio manual de cinco marchas.

Desempenho: 0 a 100 km/h em 14,3/13,8 segundos, velocidade máxima de 158/162 km/h (gasolina/etanol).

Consumo: 9,1 km/l na cidade e 10,2 km/l na estrada com etanol, 13,2 km/l na cidade e 14,7 km/l na estrada com gasolina.

