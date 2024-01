Volta às aulas com material escolar internacional

com os gastos do período também. Mas agora a volta às aulas pode ter um gostinho diferente!

Nessa época os pais, as crianças, os adolescentes e jovens se organizam para as compras, e a busca por materiais escolares atingem seu auge.

Para escapar da correria de última hora nas papelarias, as compras online têm se destacado como a opção preferida dos consumidores. A busca por preços atrativos e as últimas tendências impulsionam essa preferência.

E se pudéssemos ir além, trazendo para o Brasil os materiais mais desejados, que muitas vezes não chegam aos estudantes brasileiros?

Kits de mochilas e estojos, itens de marcas famosas, com design atrativo, fabricados com tecnologia avançada, cadernos personalizados, artigos de papelaria inspirados em filmes e séries populares, além de materiais de escrita de alta qualidade são sempre muito desejados pelos estudantes.

Acompanhando a influência da cultura norte-americana na vida escolar, aqui no Brasil a Parcelow oferece uma proposta diferenciada que permite a aquisição não apenas dos itens tradicionais, mas também de materiais únicos encontrados exclusivamente nos Estados Unidos, seja através de personal shoppers ou redirecionadores parceiros.

“Na Parcelow, buscamos não apenas atender, mas superar as expectativas dos clientes, proporcionando uma experiência única, refletindo nosso compromisso com a excelência e praticidade.” afirma Rogério Teixeira, CEO e fundador da Parcelow.

Pagamento Descomplicado: Parcelamento em até 12 Vezes com Cartão Nacional

A Parcelow, por ter sio criada por um empresário brasileiro, entende as necessidades do público brasileiro e desenvolveu um ecossistema revolucionário que permite a compra de produtos diretamente nos Estados Unidos, em lojas físicas ou por meio de sites parceiros no Brasil com a possibilidade de parcelamento em até 12 vezes no cartão nacional.

Além disso, a Parcelow possibilita o pagamento através de TED ou PIX (que também pode ser parcelado), proporcionando liberdade de escolha e tornando qualquer compra mais acessível.

Vantagens de Comprar nos EUA

Variedade e Qualidade: Escolha entre uma ampla seleção de produtos de alta qualidade que atendem às necessidades específicas e realiza o sonho de cada um. Preços Competitivos: Aproveite preços competitivos, promoções e descontos que podem resultar em economia significativa (produtos comprados de fora são incomparavelmente mais baratos do que se comprados aqui). Inovação: Tenha acesso a materiais escolares que refletem as últimas inovações e avanços tecnológicos. Marcas Reconhecidas Globalmente: Invista em marcas reconhecidas globalmente para garantir a qualidade e confiabilidade dos produtos. Opções de Personalização: Explore a diversidade de opções nos Estados Unidos para personalizar mochilas, estojos e outros itens, expressando a individualidade de cada estudante.

Redirecionadores: Garantia de Segurança e Entrega Rápida

Os redirecionadores desempenham um papel essencial, facilitando o processo de compras nos Estados Unidos e tornando-as mais seguras, especialmente quando os consumidores estão no Brasil.

Esses profissionais realizam verificações abrangentes, garantindo cuidado e qualidade em cada etapa do processo, desde a inspeção, compra, envio até a entrega no endereço final no Brasil.

Dessa forma, os clientes podem concentrar-se no entusiasmo de começar as aulas com o melhor, sem se preocupar com a entrega.

Transforme a Volta às Aulas em uma Experiência Única

“Acreditamos que a educação é transformadora e merece ser acompanhada por produtos que inspiram e alegram nossos filhos. Estamos aqui para tornar a volta às aulas dos estudantes brasileiros uma experiência diferenciada”, comenta Rogério Teixeira.

Desde 2019, a Parcelow revoluciona a forma como os consumidores brasileiros adquirem produtos internacionais ao oferecer a opção de parcelamento, eliminando a necessidade de um cartão internacional.

A essência da Parcelow é simples e poderosa: trazer a inovação e exclusividade dos Estados Unidos ao alcance do brasileiro.