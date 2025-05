Já imaginou apreciar as belezas naturais de Sousas, em Campinas, de um ângulo diferente? No próximo sábado, dia 24, o loteamento Ville Sainte Anne, construído pela 3z Realty e Grupo SF, irá proporcionar essa experiência aos futuros moradores e convidados para um voo panorâmico de balão de ar quente.

Chamado de Le Voyage – Ville Sainte Anne Expérience, o evento terá dois balões para passeios com voos panorâmicos com altura média de 20 a 30 metros, previstos das 16h às 19h, com o objetivo de capturar a beleza do pôr do sol da região. A iniciativa tem por objetivo fortalecer o espírito de comunidade dos novos moradores do loteamento e criar uma experiência única de conexão com a natureza e as belezas de Sousas.

Para o arquiteto e gerente de novos negócios da 3z Realty Márcio Serralvo, a iniciativa faz parte de uma série de eventos que visam criar desde já a integração entre os moradores que poderão convidar amigos e parentes para participar dessa experiência única. “Já realizamos três etapas da Corrida Ville Sainte Anne Family Run, incentivando a saúde e a prática esportiva, agora chegou a vez de oferecermos opções de lazer. E nada melhor do que um passeio proporcionando uma visão diferente do local onde irão morar no futuro”, afirma Márcio.

Haverá também um show de jazz com o grupo Camerata e um coquetel especial com queijos e vinhos para os participantes e espaço kids. O evento é restrito aos proprietários dos lotes, que poderão convidar parentes e amigos para compartilhar a experiência. Em caso de previsão de chuva, o evento poderá ser transferido com aviso prévio de 48h.

O loteamento Ville Sainte Anne já está com a infraestrutura completa pronto para construir e conta com quatro residenciais de terrenos de 450 m² e 1.000m², em um espaço totalmente verde, arborizado, cheio de cuidados com o meio ambiente e estrutura de segurança e lazer.

Serviço

Le Voyage – Ville Sainte Anne Expérience – Voos cativos de balão em Sousas

Quando: 24 de maio (sábado) das 16h às 19h

Onde: Loteamento Ville Sainte Anne – Av. Dr. Antônio Carlos Couto de Barros, 7 – Sousas (Campinas/SP)