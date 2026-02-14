Articulador político se une ao partido para dar maior tração em candidaturas a deputado

Vereador no mandato 2021-2024, incluindo presidente da Câmara Municipal no biênio 2023/2024, Wagner Morais é o mais novo filiado do PL (Partido Liberal) em Nova Odessa. O objetivo é fortalecer a sigla em nível local e regional, para dar maio tração em candidaturas a deputado estadual e federal.

O convite partiu do presidente da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) e deputado estadual pelo PL, André do Prado, por meio de sua assessora parlamentar e ex-primeira-dama de Nova Odessa, Andréa Souza.

Muito experiente na política e no meio empresarial, Morais foi secretário de Governo e homem forte na gestão do prefeito Benjamim Bill Vieira de Souza (2013-2020). Agora, a meta é buscar o fortalecimento da possível candidatura de Andréa Souza a deputada estadual ou federal pelo PL.

André do Prado busca ser candidato a vice na chapa de reeleição do govenador Tarcísio de Freitas (Republicanos) em 2026. Inclusive está em andamento na Alesp uma lista de apoio como . Expectativa de mais de 20 nomes, ou seja, número maior que a bancada atual do partido.

O articulador se diz preparado e disposto a encarar o novo desafio. “A união de pessoas, por mais simples e humildes que sejam, mas de caráter, sabedoria e determinação, pode gerar frutos extraordinários para a sociedade”, destacou Wagner Morais.