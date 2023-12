O presidente da Câmara de Nova Odessa, Wagner Morais, aproveitou as emendas impositivas ao orçamento municipal e beneficiou áreas diversas. Em cinco emendas o parlamentar encaminhou recursos para a Vigilância em Saúde, para o setor de transporte de pacientes, para a Banda Municipal e para o custeio do Campeonato de Futebol Amador e para a ABL (Associação Brasileira de Cultura Leta).

O vereador optou por destinar R$ 168.676,65 em recursos do orçamento de 2024 para o custeio de arbitragem, troféus e medalhas para o Campeonato de Futebol Amador da 1ª, 2ª e 3ª divisões e o Campeonato Mini Campo de 2024, além da aquisição de materiais esportivos como bolas, redes e kits de primeiros socorros para os dois campeonatos.

Na área cultural, Morais decidiu valorizar o trabalho da Banda Sinfônica Municipal Prof. Gunars Tiss, com a reserva de R$ 35 mil que devem ser direcionados para a aquisição de novos pacotes de arranjos musicais. Referência cultural em Nova Odessa, a Banda conta hoje com 37 integrantes. Seu repertório é eclético, indo do erudito ao popular e abrangendo todos os gêneros musicais.

Para a Associação Brasileira de Cultura Leta, Morais destinou R$ 120 mil para a construção da cobertura do Centro Cultural Leto, local que deverá receber as festividades e as atividades voltadas à valorização e divulgação da cultura do povo leto, fundadores do município.

Na área da Saúde, Morais apresentou emenda impositiva destinando R$ 180 mil para aquisição de um veículo, tipo furgão, para o transporte de vacinas pela Diretoria de Vigilância em Saúde. Outros R$ 143.676,65 foram destinados para aquisição de dois veículos para o transporte social de pacientes.

“Garantir ações e projetos voltados ao Esporte e à Cultura é uma forma de incentivo aos esportistas e artistas de nossa cidade. Metade dos recursos são destinados à saúde porque nós, vereadores, entendemos que é uma área prioritária, mas também precisamos pensar em atividades que garantam ampla qualidade de vida à população e, entre elas, estão o esporte e a cultura”, afirmou o presidente da Câmara.

O projeto de lei 98/2023, que estima receita e fixa despesas para o exercício de 2024 (Orçamento), e as emendas apresentadas por todos os vereadores foram votados em primeira discussão na sessão de segunda-feira (27/11).

A votação da redação final deve acontecer na próxima sessão, que acontece na segunda-feira, dia 04/12. A sessão tem início as 14h, com transmissão ao vivo pelo Youtube e pelo Facebook.

ORÇAMENTO IMPOSITIVO – O chamado Orçamento Impositivo foi aprovado em Nova Odessa em 2021. O objetivo é ampliar a participação popular na destinação de recursos do orçamento municipais através dos vereadores, representantes eleitos pelo povo.

Desde o ano passado, com o aumento do percentual do orçamento impositivo, os parlamentares podem escolher o destino de 2% da Receita Corrente Líquida por meio de emendas apresentadas ao projeto de lei que fixa receitas e despesas do município.

Para o orçamento de 2024, cada vereador pode escolher a destinação de R$ 647.353,30, sendo que metade desse valor deve ser destinado para investimentos em saúde. As emendas deverão ser aprovadas em plenário.

