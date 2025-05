Deu Wagner Moura- O filme “O Agente Secreto” conquistou, neste sábado (24/5), o prêmio de Melhor Direção para o pernambucano Kleber Mendonça Filho, e o de Melhor Ator para Wagner Moura, no Festival de Cannes. É a primeira vez na história que um ator brasileiro é premiado no prestigiado festival francês.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O prêmio já tinha sido ganho duas vezes por mulheres. Em 1986, Fernanda Torres venceu com “Eu sei que vou te amar”. Em 2008, foi a vez de Sandra Corveloni, com “Linha de passe”.

O prêmio de Melhor Direção não era ganho por um cineasta brasileiro desde 1969, quando Glauber Rocha venceu com o filme “O dragão da maldade contra o santo guerreiro”. É a primeira vez também que o país leva dois prêmios do Festival de Cannes para casa.

“O Agente Secreto” é o terceiro filme de Kleber Mendonça Filho a integrar a mostra competitiva do festival. Em 2016 ele participou com “Aquarius” e, em 2019, com “Bacurau”, que recebeu o prêmio da crítica.

Wagner Moura no periodo da ditadura

“O Agente Secreto” se passa em 1977, durante a ditadura militar no Brasil. Moura é Marcelo, um professor que busca recomeçar a vida em Recife, mas acaba envolvido em uma rede de vigilância e repressão durante o regime militar.

O longa brasileiro também concorria à Palma de Ouro, mas o vencedor do maior prêmio do Festival de Cannes ficou para “A Simple Accident”, do iraniano Jafar Panahi.

Leia + sobre Famosos, artes e música