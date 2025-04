Walter Waltinho Veneciano trabalha agora no gabinete do prefeito de Limeira, do Podemos.

WV era tido como um dos últimos nomes a se manter no grupo do ex deputado Vanderlei Macris (PSDB).

Liderança do Parque Novo Mundo, foi posto importante do PSDB no governo Omar Najar (2015-20), tendo trabalhado também na gestão Diego De Nadai (2009-14), aqui mais ligado à cultura.

Foi também diretor por muitos anos da Sambanon- associação de Moradores do Parque Novo Mundo.

Fala Waltinho

Waltinho disse ao NM que em 2026 vai seguir a orientação do prefeito Murilo Felix. Disse também que segue de olho na política de Americana e atua no setor de convênios da prefeitura.

