Wanessa Camargo no camarote e Blogueirinha; novidades no mês da Diversidade

O Camarote Pride SP acaba de confirmar a cantora Wanessa Camargo como atração principal do seu line-up! A atração é um oferecimento da ESPAÇOLASER, e vai acontecer após as passagens dos trios na Av. Paulista.

Esta será a segunda vez que a cantora se apresenta no palco do Camarote Pride, que acontece no Blue Note SP durante a ParadaSP. Para o idealizador do projeto, o empresário Guto Melo, a escolha da cantora reflete no respeito ao público.

“Wanessa, além de ser uma uma artista completa que agita o público com suas músicas, veste a camisa da comunidade LGBT+ com muito orgulho”- afirma Guto, que ainda promete muitas novidades desta edição histórica do evento.

A cantora se une a nomes queridos do público e nomes consagrados da cena: Inês Brasil será a grande diva do Camarote, ao lado dos DJs Jesus Luz, Zé Pedro, Rosane Amaral e Claudio Jr. e da apresentadora Cariúcha, que foi recentemente nomeada “Rainha do Camarote” pela sua representatividade com a cena=LGBT+.

Como destaque especial, o icônico musical Hair invade o espaço com uma performance vibrante que vai colorir os abadás dos convidados.

Wanessa revela, vibrante, por mais esta participação no PRIDE:

“O Guto é mais que um amigo querido — é um irmão de caminhada e um parceiro de tantos momentos desde o início do Prêmio Jovem. Estar com ele mais um ano, subindo ao palco do Camarote Pride, enche meu coração de alegria e orgulho. É uma honra fazer parte dessa celebração tão potente e, acima de tudo, continuar apoiando e lutando pelos direitos da comunidade LGBTQIAPN+, que eu amo profundamente e carrego comigo em tudo o que faço. Obrigada a Espaçolaser por fazer esse momento possível”

Para a Espaçolaser, patrocinadora do show da artista no camarote, a ação reforça o compromisso da empresa com a diversidade e a inclusão, valores que fazem parte do DNA da marca. “Acreditamos que nossos serviços expressam a liberdade de cada um ser quem é e tomar as próprias decisões. Fazer parte do Camarote Pride durante a maior Parada LGBTQIAPN+ do mundo é um orgulho para nossa companhia, e ter a Wanessa Camargo junto ao time é um reforço de alegria para esse momento histórico”, afirma Manoel Lima, gerente de Marketing da Espaçolaser.

Parada LGBT+ de São Paulo, que acontece no dia 22 de junho de 2025. Com localização privilegiada na varanda do Conjunto Nacional, na Avenida Paulista, o evento oferece uma experiência completa para quem quer curtir a Parada com conforto, vista privilegiada, atrações de peso e muita representatividade.

Mais do que um espaço, uma experiência

Com curadoria artística e produção da ZPNG, o Camarote Pride SP vai muito além da música e da vista privilegiada. “É um espaço exclusivo, pensado nos mínimos detalhes para que você possa viver uma Parada com tudo que tem direito — e muito mais”, explica Guto. “A pista vai ferver com nossos DJs. E além da música, você encontra open bar e open food premium, bebida gelada, comida incrível, serviço impecável e mais de 8 horas de festa.”

Este ano, o camarote traz também ativações especiais: barbearia, espaço relax, experiências imersivas e até bistrôs com serviço de bordo para quem quiser curtir a Parada sentado, com todo o conforto.

“São mais de 100 pessoas envolvidas para garantir o seu atendimento no melhor open bar e open food da Avenida”, completa.

Parcerias e ativações

O Camarote 2025 traz uma rede de parceiros que apostam na diversidade como valor essencial. Confirmados até agora: SCRUFF (app oficial do evento), Pinterest, Blanver, Espaçolaser, Amstel, Amstel Vibes, Flying Horse, Maguary, McCain, Gama, Circus Hair, Fit Body, Good Cop Donut, QN Gin, Clube Coworking, HolidayInn, Xeque Mate, Collor Make e Águas Prata. O Google e a L’Óreal também participam da festa, com colaboradores presentes no espaço premium. A Revista Quem assina como media pa rtner oficial.

Blogueirinha estreia programa de namoro para a comunidade LGBTQIAPN+

Com muito romance e uma boa pitada de humor, Blogueirinha vai estrear, neste domingo (15), o programa “Encontro com Blogueirinha”, para formar casais da comunidade LGBTQIAPN+. Com quatro episódios inéditos, o novo quadro chega no Mês do Orgulho trazendo convidados anônimos que estão em busca de um amor para chamar de seu.

“Meus fãs falam que eu sou a mãe dos gays, então agora quero ser a fada madrinha também”, brinca. “Quero ajudar as pessoas da comunidade que desejam ter um relacionamento. E mostrar que isso não precisa acontecer de forma tradicional. Pode ser enquanto todo mundo se diverte. Esse formato de dating shows tem dado muito certo no exterior, e como sou eu quem está trazendo pro Brasil, não tem como dar errado.”

Cada episódio contará com até oito personagens que vão integrar diferentes dinâmicas. No decorrer do programa, os flertes serão combinados a desfiles, encontros às cegas e caça ao sabonete na banheira de espuma. “Já vimos muitos programas voltados para unir casais héteros. Chegou a hora da comunidade LGBT também ganhar protagonismo nesse tipo de atração”, completa.

A exibição do “Encontro com Blogueirinha” será semanal, às 20h de domingo, pelo canal da apresentadora no YouTube.

