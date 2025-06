Dose mais alta de Wegovy® proporcionou perda de peso média de 21% em pessoas com obesidade — com um terço alcançando 25% ou mais — segundo dados apresentados no ADA

Leia+ Sobre saúde aqui no NMomento

A Novo Nordisk apresentou hoje os resultados do estudo de fase 3b STEP UP em pessoas com obesidade e sem diabetes, durante as Sessões Científicas da American Diabetes Association (ADA), em Chicago, EUA. No estudo STEP UP, a dose mais alta de Wegovy® (semaglutida 7,2 mg) demonstrou uma perda de peso média de 21%, com um terço dos participantes perdendo 25% ou mais de seu peso corporal em comparação com placebo, em 72 semanas.¹

“O estudo STEP UP demonstrou que é possível aumentar a dose de semaglutida de forma segura, resultando em uma perda de peso ainda maior do que a observada anteriormente. Isso pode representar uma nova opção para aqueles que não atingem suas metas de peso”, afirmou Sean Wharton, autor principal do estudo e diretor médico da Wharton Medical Clinic, no Canadá. “Já sabemos que a semaglutida traz benefícios à saúde de pessoas com doenças cardiovasculares, hepáticas, osteoartrite de joelho, pré-diabetes e diabetes tipo 2. Esses achados ampliam as possibilidades de tratamento para pessoas com obesidade, tanto na perda de peso quanto na melhora da saúde geral.”

Desfechos coprimários do STEP UP em 72 semanas*¹:

Semaglutida 7,2 mg Semaglutida 2,4 mg Placebo Perda de peso (%) 20,7% 17,5% 2,4% ≥ 5% perda de peso 93,2% 92,5% 35,7%

Ao avaliar o efeito do tratamento independentemente da adesão, os participantes que receberam semaglutida 7,2 mg apresentaram perda de peso de 18,7% versus 3,9% no grupo placebo, e 90,7% perderam 5% ou mais com semaglutida 7,2 mg, em comparação com 36,8% com placebo.

“Com esses resultados, a semaglutida reafirma sua eficácia significativa na perda de peso em pessoas com obesidade. O estudo STEP UP demonstra uma perda substancial de mais de 20%, além dos benefícios à saúde já evidenciados com a semaglutida”, disse Priscilla Mattar, vice-presidente da área médica da Novo Nordisk no Brasil. “Como pioneiros no tratamento da obesidade, seguimos desenvolvendo novas opções terapêuticas inovadoras que atendam às necessidades e preferências das pessoas que vivem com obesidade. Isso inclui maximizar o valor da semaglutida para os indivíduos, os sistemas de saúde e a sociedade, além do desenvolvimento de uma nova formulação oral de Wegovy®, que, após aprovação da FDA, poderá ser o primeiro comprimido análogo de GLP-1 a oferecer perda de peso de dois dígitos.”

No estudo STEP UP, a semaglutida 7,2 mg apresentou um perfil de segurança bem tolerado e consistente com estudos anteriores da Novo Nordisk com semaglutida.¹ Os eventos adversos mais comuns foram gastrointestinais, sendo a grande maioria de intensidade leve a moderada durante o período de escalonamento da dose, diminuindo ao longo do tempo – conforme já observado na classe dos análogos de GLP-1.¹ No STEP UP, 3,3% das pessoas tratadas com semaglutida 7,2 mg descontinuaram o uso devido a eventos adversos gastrointestinais, em comparação com 2% na dose de 2,4 mg e 0% no grupo placebo.¹

A Novo Nordisk prevê solicitar a atualização da bula da dose mais alta de Wegovy® na União Europeia no segundo semestre de 2025, com submissões regulatórias posteriores nos demais mercados onde Wegovy® já está aprovado.

Desfechos secundários confirmatórios do STEP UP em 72 semanas*¹:

Semaglutida 7,2 mg Semaglutida 2,4 mg Placebo ≥ 10% perda de peso 86,0% 77,6% 20,0% ≥ 15% perda de peso 70,4% 57,5% 7,9% ≥ 20% perda de peso 50,9% 35,1% 2,9% ≥ 25% perda de peso 33,2% 16,7% 0%

*Com base no estimand de produto em estudo: efeito do tratamento considerando adesão plena ao regime.

Sobre os estudos STEP UP

A Novo Nordisk concluiu dois estudos – STEP UP e STEP UP DM – para investigar a eficácia e segurança da semaglutida 7,2 mg em pessoas com obesidade, com e sem diabetes tipo 2.

O estudo STEP UP, com duração de 72 semanas, foi randomizado, duplo-cego, em grupos paralelos, controlado por placebo, com objetivo de demonstrar superioridade da semaglutida 7,2 mg em comparação à semaglutida 2,4 mg e ao placebo, como complemento à intervenção em estilo de vida. Foram incluídos 1.407 adultos com IMC ≥30 kg/m² e sem diabetes. O objetivo primário foi demonstrar a superioridade da semaglutida 7,2 mg em relação ao placebo na perda de peso. Os desfechos secundários confirmatórios incluíram o número de participantes que alcançaram 10%, 15%, 20% e 25% de perda de peso, respectivamente.

O estudo STEP UP DM, também com duração de 72 semanas, avaliou a semaglutida 7,2 mg em 512 adultos com obesidade e diabetes tipo 2, com o objetivo primário de demonstrar a superioridade da dose em comparação ao placebo na perda de peso.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP