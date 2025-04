Wet´n Wild tem programação especial nesta Páscoa

O Wet´n Wild, um dos maiores parques aquáticos do Brasil, preparou uma programação muito especial para o feriadão de Páscoa. Terá encontros com a Mônica e o Cascão, oficina de chocolate e a tradicional caça ao Sansão. O feriadão de Páscoa no Wet acontece entre os dias 18 e 21 de abril e os ingressos, para compra antecipada, estão com preços promocionais. Uma oportunidade incrível de curtir dias de muita diversão com toda a família ou com os amigos.

Localizado no Distrito Turístico Serra Azul, km 72 da Rodovia dos Bandeirantes, em Itupeva, o parque tem fácil acesso e está a 40 minutos de São Paulo e a 20 minutos de Campinas. São mais de 25 atrações que incluem desde tobogãs radicais, piscinas de onda, rio com correnteza relaxante, área kids e muito mais. Em todas as atrações, há uma equipe de salva-vidas treinado para garantir total segurança.

Para garantir a energia, o Wet possui uma completa praça de alimentação, com opções que vão desde lanches a cardápio vegano, passando por salgados, doces, sorvetes dentre outros. E para que o visitante possa aproveitar ao máximo todas as atrações, o parque disponibiliza serviço de locação de armários, onde é possível deixar seus pertences, enquanto se diverte em todas as piscinas.

Os ingressos antecipados para curtir o parque durante o feriadão de Páscoa custam durante a semana R$ 119,00 (individual adulto) e R$ 89,00 (infantil); para os finais de semana os valores são R$129,00 (individual adulto) e R$ 89,00 (infantil). Crianças até 5 anos, nesta temporada, não pagam ingresso. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site https://wetshop.wetnwild.com.br/

Importante ressaltar que as promoções não são válidas para a compra de ingressos na bilheteria do parque, no dia da visita.

