O vereador Willian Souza (PT) fez este domingo a convenção de seu grupo político e confirmou o ex-vereador Décio Marmirolli (União Brasil) como seu candidato a vice.

A campanha de Willian e Décio surge como uma das 3 mais fortes na cidade. Também estão no páreo Éder Dalben (Cidadania) e Henrique do Paraíso (Republicanos).

Décio centro- Para ‘entrar’ no jogo com força, o time do PT foi buscar como vice um nome tradicional da cidade e de de um partido de centro. E acertou (bem) ao trazer o ex-vereador e ex-candidato a prefeito Décio.

Willian, Sumaré e as regiões