A Apae (Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais) de Sumaré vai concluir, em breve, a tão aguardada obra de revitalização da quadra esportiva da instituição. Por meio de uma nova emenda parlamentar no valor de R$ 400 mil, o deputado federal Carlos Zarattini (PT) atendeu a um pedido direto do Willian Souza.

A solicitação foi apresentada pelo diretor financeiro da Apae, Ricardo Curtis, e pela presidente, Andriana Cristino, que acompanharam de perto todas as fases do projeto. A nova verba será utilizada para realizar o fechamento lateral da quadra, protegendo o espaço contra ventos, chuvas e tempestades, e garantindo maior segurança para as atividades dos usuários.

Antes das obras, a quadra da Apae era apenas um espaço vazio, sem cobertura, sem portões de acesso, sem salas de apoio ou vestiários. Tudo começou a mudar a partir da atuação de Willian Souza, que intermediou a demanda junto ao deputado federal Carlos Zarattini. Com sensibilidade à causa, eles já haviam destinado recursos que possibilitaram a construção da arquibancada, da cobertura, das salas de apoio, dos portões e a renovação completa da identidade visual do local.

Vitória

“Essa é uma vitória construída com diálogo e compromisso. Lutamos para transformar a realidade da Apae e dar mais dignidade às pessoas que precisam desse espaço. Agora, com o fechamento da quadra, estamos garantindo que nenhuma atividade seja interrompida por causa do tempo. É sobre respeito e inclusão”, afirmou Willian Souza.

O deputado Carlos Zarattini destacou o papel da Apae e a importância de parcerias com lideranças locais. “A Apae de Sumaré realiza um trabalho essencial, e quando recebo demandas como essa, sérias e bem fundamentadas, tenho plena convicção de que os recursos públicos estão indo para onde realmente fazem a diferença. Fico muito feliz em contribuir com esse avanço”, declarou o parlamentar.

Com a nova etapa prestes a ser iniciada, a quadra da Apae Sumaré se consolida como um espaço de cidadania, cuidado e acolhimento, graças à união de esforços entre comunidade, gestão da entidade e representantes comprometidos com a causa social.