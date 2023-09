O vereador Willian Souza (PT) esteve em Brasília na

última quinta-feira (14) e ouviu do presidente Lula que Sumaré está entre as prioridades para receber recursos do Governo Federal. O encontro foi realizado no Palácio do Planalto a convite do próprio mandatário.

De acordo com Souza, o presidente o autorizou a conversar com ministros de diversas pastas a fim de garantir que as políticas públicas anunciadas no primeiro ano do Governo sejam implementadas na cidade. Já no dia seguinte à visita (15), o parlamentar recebeu em Sumaré o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho.

“Lula tem grande carinho por Sumaré, e mesmo agora retornando à presidência da República e com a agenda cheia, não esquece da nossa cidade. Um chamado como esse não se recusa, por isso fui a Brasília assim que recebi a ligação do Palácio do Planalto. Estar com ele é sempre um momento de muita emoção, e uma oportunidade de ouvir bons conselhos”, afirmou o parlamentar.

A aproximação de WS e o presidente começou em 2016. Naquele ano, o então ex-presidente visitou a cidade em duas ocasiões. Em março deste ano, o vereador foi recebido pela primeira vez desde a posse presidencial. No ano passado, ainda na pré-campanha, da Silva voltou novamente à Vila Soma e, em discurso feito aos moradores e demais autoridades, disse acreditar que o vereador vai ser eleito prefeito em 2024. “Eu sei que ele é o vereador mais votado da cidade, é o presidente da Câmara e, se Deus quiser, vai ser prefeito da cidade de Sumaré”, disse na ocasião.

Da base do atual governo da cidade, o atual vice-prefeito, Henrique do Paraíso (Republicanos) também disputar a sucessão de Luiz Dalben.

