O líder de governo de Sumaré, vereador Willian Souza, intermediou R$ 4 milhões

para a saúde pública de Sumaré. O recurso foi enviado pelo Presidente Lula após a visita do chefe de Gabinete Pessoal, Marco Aurélio, e do ministro-Chefe, Alexandre Padilha, à cidade. O anúncio foi divulgado nas redes sociais pelo vereador, em conjunto com o prefeito Luiz Dalben e o deputado estadual Dirceu Dalben.

A verba será destinada para custeio, incluindo manutenção e o pagamento de pessoal das unidades de saúde. O investimento financeiro foi recebido com ânimo pelo vereador que destacou a importância do diálogo com o Governo Federal.

Neste ano, o vereador Willian Souza esteve em Brasília durante a posse presidencial à convite do Presidente Lula e também em março e outubro, quando se reuniu com diversos ministros, secretários e deputados federais.

Já em novembro e dezembro ele recebeu em Sumaré o ministro-Chefe Alexandre Padilha e o chefe de Gabinete, Marco Aurélio, respectivamente. Durante as visitas à Sumaré, reuniram-se com o prefeito Luiz Dalben e com o deputado estadual Dirceu Dalben para discutir investimentos na cidade.

Segundo o vereador Willian, a articulação bem-sucedida “reitera o compromisso do Presidente Lula com o município”.

O Governo Federal também publicou a Portaria GM/MS nº 2.160, que renovou a qualificação da UPA Macarenko por mais quatro anos. Com isso, a unidade de saúde permanece apta para receber mais recursos da União.