YouTube esgota cotas da transmissão da Copa do Mundo Feminina

Após o sucesso na transmissão do Mundial Masculino no Catar, YouTube e a CazéTV estão novamente juntos para transmitir todos os jogos da Copa do Mundo Feminina da FIFA 2023™ com patrocínio da Ambev, Cielo, Claro, Itaú e Visa. O torcedor brasileiro poderá assistir as 64 partidas ao vivo no idioma local, incluindo todos os jogos da Seleção Brasileira, além de conteúdos com os melhores momentos, vídeos de bastidores, transmissões pré e pós-jogos, reacts e cobertura in loco, que ficarão disponíveis no canal do streamer Casimiro, além de conteúdos no canal da Fernanda Gentil, que estará fazendo a cobertura da Copa diretamente da Oceania.

O YouTube buscou o apoio de marcas comprometidas a investir e promover, cada vez mais, o futebol feminino, aumentando o alcance da divulgação e difusão da modalidade em prol da equidade no futebol. As empresas Ambev, Cielo, Claro, Itaú e Visa garantiram o direito de anunciar no canal CazéTV, aumentando a visibilidade dessas marcas. Os pacotes de patrocínio, que já teve 100% das suas cotas vendidas, incluem mídia de alta visibilidade nos canais na CazéTV, Cortes do Casimito e Cortes do Luisinho. No canal da Fernanda Gentil, Cielo, Claro, Itaú e Visa terão vídeos dedicados em conteúdos que podem conter menção de marca, vinhetas e outros formatos de acordo com cada campanha.

Benefícios do uso de canabidiol para atletas

A estreia da Seleção Brasileira no YouTube será no dia 24 de julho, às 8 horas da manhã, contra o Panamá, transmitido diretamente de Adelaide, na Austrália. O primeiro jogo transmitido no canal CazéTV será no dia 20 de julho, às 4 horas da manhã, partida entre Nova Zelândia e Noruega. Sucesso da Copa do Mundo de 2022, a CazéTV teve mais de 500 milhões de visualizações, batendo recordes de audiência. Hoje o canal já soma mais de 8 milhões de inscritos.

Ex-PM que é a segurança do novo Teste de Fidelidade

Estreou a nova temporada do ‘Teste de Fidelidade’, programa de João Kléber na RedeTV!. Em meio ao bate boca do casal e a confusão no palco, Márcia Carvalho – a segurança da atração – roubou a cena. Ex-policial militar em Santa Catarina, ela abandonou a farda para se tornar modelo. E foi convidada no mês passado para entrar no elenco. “Foi um convite inesperado. É uma personagem que tem tudo a ver comigo. No ano passado fiz um teste e comecei a gravar as pegadinhas do João Kléber. Quando surgiu a novidade do Teste de Fidelidade, me chamaram para ser a segurança. Estou curtindo tudo isso, é um desafio porque mistura sensualidade e esse ar sério na hora de separar a briga”. Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marcia Carvalho (@marciacarvalhotantra) No palco, Márcia controla as brigas e não deixa nada sair do controle do apresentador. Mas nem sempre é tranquilo. Na estreia mesmo, ela cortou a boca. “A mulher ficou louca depois que descobriu a traição do marido. Normalmente elas surtam de verdade. Sobrou até para mim, mas nada grave. Rola uma tensão a cada cena nas gravações, é normal. Aí conta a minha experiência como PM”, diz rindo. Nas redes sociais, muito se falou sobre a nova segurança. Inclusive, Márcia acaba de estrelar um ensaio temático para os fãs que acompanham o programa. “Tem algema, grades e uma boa dose de dominação nas fotos”, adianta. “Logo vou mostrar tudo. Tanto a personagem quanto as fotos têm essa pegada fetichista que eu adoro. Mexe com o imaginário”. Fotos: Daniel Quadros / Eduardo Graboski / Divulgação

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP