Alexandre de Moraes votou hoje PELA CONDENAÇÃO de CARLA ZAMBELLI por falsidade ideológica, além da perda do mandato e do pagamento de R$ 2 milhões.

O STF começa a decidir hoje se a deputada, aliada de Bolsonaro, será condenada por envolvimento com o hacker Walter Delgatti.

Ela é acusada de associação criminosa, invasão de sistemas e falsidade ideológica. Na época da CPMI do 8 de janeiro, o hacker foi convocado e prestou depoimento.

Zambelli e o hacker

O depoimento dele revelou que Zambelli o procurou entre agosto e novembro de 2022 para invadir sistemas públicos — oferecendo, em troca, um cargo formal em seu gabinete.

Ela chegou a redigir um falso mandado de prisão, inclusive com erros de português, contra o ministro Alexandre de Moraes e inseri-lo no sistema do CNJ.

