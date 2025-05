O ex-ministro e nome de peso no governo Lula 1 Zé Dirceu (PT) visitou a região no sábado. Ele tem dito que deve vir candidato a deputado no ano que vem e empolga parte da militância.

O presidente do PT de Nova Odessa, Tiago Beroco, esteve com o decano petista e relatou o encontro.

Hoje tive a honra de encontrar o companheiro José Dirceu no Sindicato dos Metalúrgicos, em Campinas. Militante histórico, enfrentou a ditadura militar de 1964, foi preso, exilado e, anos depois, tornou-se um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores.

Zé Dirceu na história

Advogado, deputado estadual constituinte, deputado federal e ministro-chefe da Casa Civil no primeiro governo Lula, @zedirceuoficial é uma das principais lideranças políticas do país e um dos grandes intelectuais do PT. Compartilhou análise profunda da conjuntura política.

Agradeço pela aula e parabenizo o Sindicato dos Metalúrgicos de Campinas e Região, @metalcampinas pela iniciativa, concluiu Beroco.

