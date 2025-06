A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste mantém o cronograma de zeladoria urbana, com a execução de serviços de manutenção em diferentes regiões da cidade.

As equipes de reparo asfáltico atuaram em vias do bairro Planalto do Sol II. Já os trabalhos de conservação de estradas foram realizados no bairro Cruzeiro do Sul, na Estrada dos Confederados e no acesso ao Recanto Andorinha.

Os serviços de capinação e limpeza contemplaram a Avenida Cristóvão Colombo, a Praça Fioravante Furlan, no Mollon, a Avenida Alfredo Contatto e a via marginal de acesso às empresas Denso e TRBR.

