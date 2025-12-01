Encontro ocorreu após agenda da ministra na Unicamp e fortalece pautas de tecnologia, desenvolvimento e formação profissional na RMC

O prefeito de Hortolândia, Zezé Gomes, se reuniu nesta sexta-feira, 28 de novembro, com a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, durante almoço realizado em Barão Geraldo, em Campinas. O encontro, que ocorreu logo após a participação da ministra em uma agenda estratégica na Unicamp, reforçou o compromisso do governo federal em ampliar parcerias com municípios do interior paulista e fortalecer o ecossistema de inovação da Região Metropolitana de Campinas (RMC).

Acompanhado pela secretária municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, Simone Locatelli, pelo secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Dimas Pádua, e pelo secretário municipal de Cultura, Régis Bueno, Zezé destacou a importância do diálogo direto com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) para acelerar projetos estruturantes em Hortolândia.

“Seguimos trabalhando para que nossa cidade avance cada vez mais, conectada ao futuro e às melhores políticas públicas do país”, afirmou o prefeito. “A interlocução com a ministra Luciana Santos fortalece nossos projetos na área de tecnologia, inovação e formação profissional. Hortolândia faz parte de um polo regional estratégico e queremos ampliar nossa participação nesse ecossistema.”, afirmou o chefe do executivo de Hortolândia.

Antes do encontro com Zezé, a ministra participou de um debate organizado pelos mandatos do deputado federal Orlando Silva e do vereador Gustavo Petta (PCdoB), na Unicamp. O evento reuniu pesquisadores, estudantes, gestores e entidades como o SINTPq, que acompanharam de perto o diálogo sobre os rumos da ciência e da inovação no Brasil.

Investimentos

Durante sua apresentação, Luciana Santos destacou os investimentos históricos do governo federal no setor: R$ 51 bilhões até 2026. Metade desses recursos foi destinada a projetos não reembolsáveis em instituições públicas e privadas, impulsionando a infraestrutura científica e tecnológica nacional.

Ela também apresentou o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, ressaltando a urgência de ampliar a produção de tecnologias próprias, reduzir dependências externas e aprimorar serviços públicos por meio da transformação digital. A Região Metropolitana de Campinas, segundo ela, tem papel decisivo nesse processo.

A ministra reforçou ainda o protagonismo regional em áreas como energia limpa, tecnologias quânticas, semicondutores e inovação industrial. “A RMC tem uma das maiores densidades científicas do país e é referência em pesquisa aplicada. Criar soluções brasileiras depende de fortalecer centros como Campinas”, destacou.

Entre as iniciativas mencionadas por Luciana Santos, estão o reajuste das bolsas acadêmicas, o programa de atração e fixação de talentos brasileiros no exterior e a primeira Olimpíada Brasileira de Inteligência Artificial, que mobilizou quase 1 milhão de estudantes em todo o país. Ela também reafirmou o compromisso do MCTI com ações inclusivas, valorização da diversidade e combate à desinformação.

Para o prefeito Zezé Gomes, aproximar Hortolândia do circuito tecnológico nacional abre portas para novas oportunidades econômicas e educacionais. “Nossa cidade cresce com planejamento e inovação. Estar ao lado de quem lidera as políticas públicas de ciência e tecnologia no país é fundamental para construirmos caminhos sólidos para as próximas gerações. O encontro desta sexta-feira consolida mais um passo de Hortolândia na construção de uma rede ativa de parcerias, conectando o município às discussões de futuro que impulsionarão o desenvolvimento científico e tecnológico do país nos próximos anos.”, finalizou o prefeito.