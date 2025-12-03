Em Brasília, cada agenda é uma oportunidade de abrir portas para o futuro. Foi sob esse olhar que o prefeito Zezé Gomes desembarcou nesta terça-feira (02/12), acompanhado da secretária de Assuntos Jurídicos, Silvania Anízio, e do chefe de gabinete, Josemil Rodrigues dos Santos. A missão era clara: abrir novas portas, reafirmar compromissos e garantir que Hortolândia avance com a força de quem sabe onde quer chegar.

A cidade cresceu. Cresce. E exige, a cada dia, planejamento, coragem e articulação. Em Brasília, esses três elementos se encontram nos corredores largos dos ministérios. E foi por eles que Zezé caminhou com firmeza.

O primeiro compromisso foi com o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho. A conversa ocorreu com a naturalidade de quem reconhece que desenvolvimento econômico e inclusão social caminham lado a lado. “Estamos trabalhando para ampliar oportunidades e fortalecer políticas que impactem diretamente a vida do nosso povo”, afirmou o prefeito. “Hortolândia tem mão de obra vibrante, inventiva, e precisa continuar crescendo com qualificação e emprego digno”, disse o prefeito.

Em seguida, partiu para o Ministério da Saúde, onde a comitiva foi recebida pelo secretário-executivo Adriano Massuda. Ali, a pauta ganhou contornos mais sensíveis: ampliar a rede de cuidados e acompanhar o ritmo de uma população que cresce e demanda novos espaços, novas estruturas, novas respostas. “A saúde é um compromisso que assumo todos os dias”, destacou Zezé. “E Brasília tem sido parceira para transformar esse compromisso em obras reais, equipamentos modernos e atendimento cada vez mais humano.”

Em Brasília, não eram apenas conversas. Era, sobretudo, reafirmações de uma trajetória de conquistas recentes. Zezé fez questão de lembrar que, sob a gestão do presidente Lula, Hortolândia tem experimentado um ciclo de investimentos históricos: 400 moradias populares do Minha Casa Minha Vida, novas creches, Unidades Básicas de Saúde prestes a sair do papel e, sobretudo, o anúncio de R$ 160 milhões para obras de macrodrenagem — um marco para a segurança e o urbanismo do município.

Resultados

“Esses resultados mostram que estamos no caminho certo. A Prefeitura trabalha, o Governo Federal apoia, e quem ganha é a população”, enfatizou. Entre um gabinete e outro, Brasília se revelava mais do que um centro de poder: parecia um terreno fértil para novas sementes. “Cada reunião, cada documento entregue, cada porta que se abre, é uma semente plantada para o futuro da nossa cidade”, disse o prefeito.

“Estamos planejando Hortolândia pelos próximos 30 anos. Isso exige coragem, exige estratégia, exige presença. E nós estaremos aqui quantas vezes forem necessárias.”

No retorno, Zezé não trouxe apenas perspectivas de novos recursos. Trouxe também a convicção — essa que ele repete como quem acredita profundamente no que faz — de que o futuro é construído a cada passo, a cada diálogo, a cada viagem como essa.

“Hortolândia merece sonhar alto. E eu vou continuar trabalhando para transformar esses sonhos em conquistas reais”, afirmou. Entre Brasília e Hortolândia, ficou no ar a certeza de que o movimento continua. Porque o futuro, como diz o prefeito, não espera: “Ele precisa ser buscado todos os dias.”