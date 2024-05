A corrida para prefeito de Campinas tem o deputado estadual Rafa Zimbaldi

com o pé no acelerador contra o atual prefeito Dario Saadi (Republicanos).

O deputado estadual Rafa Zimbaldi (Cidadania-SP) conseguiu, junto à 378ª Zona Eleitoral de Campinas-SP, repostar críticas à gestão municipal da cidade sobre autorizar e financiar a festa “Lambuzada” – alvo de críticas em razão de conteúdo pornográfico apresentado em espaço público e durante o dia, no mês passado. Na decisão final da juíza Fernanda Silva Gonçalves, proferida nessa terça-feira (21/5), a magistrada entendeu que não há problema algum com o conteúdo que Rafa subiu em seus perfis oficiais nas redes sociais e determinou o arquivamento da denúncia, impetrada pelo prefeito de Campinas, Dário Saadi (Republicanos).

O evento, organizado pela produtora Bicuda, em 14 de abril (domingo), na Praça “Durval Pattaro”, no Distrito de Barão Geraldo, causou revolta entre os campineiros, que compartilharam a mesma indignação de Rafa nas redes sociais. Gravações da apresentação trazem músicas e cenas que fazem apologia à nudez, e à simulação de sexo. No dia, famílias inteiras, incluindo crianças e idosos, foram expostas à encenação, já que aconteceu durante o dia e em espaço público.

Com a sentença lavrada, derrubando a liminar que previa a retirada do post de Rafa, a pedido de Saadi, o parlamentar do Cidadania-SP republicou o conteúdo nas redes sociais (Instagram e Facebook) nesta quarta-feira (22/5). Em seu entendimento, a decisão da Justiça Eleitoral de Campinas ratifica o posicionamento crítico de todo o povo campineiro:

“A decisão final da Justiça Eleitoral de Campinas mostra que nosso trabalho de fiscalização das ações da Prefeitura está correto. A juíza do caso atribuiu legitimidade às denúncias. Todas estão de acordo com a Legislação. Errado foi a Prefeitura de Campinas, via emenda, custear uma apresentação pornográfica, num fim de tarde, em plena praça pública”, observa Rafa.