A Prefeitura de Sumaré informa que os usuários que ainda possuem saldo disponível no aplicativo da Zona Azul já podem solicitar o reembolso dos valores não utilizados, após o encerramento oficial da operação da Zona Azul na cidade na última quarta-feira (16).

De acordo com o Consórcio Zona Azul Sumaré, responsável pelo sistema anterior de estacionamento rotativo, o titular da conta no aplicativo deverá comparecer presencialmente ao escritório do consórcio, localizado na Rua Ipiranga, 525, Centro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, até o dia 30 de agosto de 2025.

A solicitação deve ser feita pelo próprio titular da conta no app, com documento de identidade em mãos. Após o requerimento, o reembolso será realizado via Pix, no prazo de até 10 dias úteis.

Para esclarecer dúvidas ou obter mais informações, os usuários podem entrar em contato com a administração do sistema por meio do e-mail [email protected] ou pelo WhatsApp (11) 91166-9275.

O fim da Zona Azul em Sumaré foi anunciado no dia 16 de julho pela administração municipal, que agora trabalha na construção de um novo modelo de estacionamento rotativo, mais moderno, acessível e com foco no interesse público.