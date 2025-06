A Prefeitura de Americana, por meio da Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv), informa que os valores das tarifas da Área Azul, sistema de estacionamento rotativo do município, terão reajustes entre 5% e 10% a partir do dia 1º de julho. O decreto com as alterações será publicado nos próximos dias, no Diário Oficial do Município, disponível no site da Prefeitura (www.americana.sp.gov.br). Os usuários também serão orientados sobre a atualização pela empresa Estapar, operadora do serviço.

O reajuste é previsto no contrato entre a Administração Municipal e a Estapar e deve ser feito anualmente com base na variação do IGP (Índice Geral de Preços), calculado pela Fundação Getúlio Vargas, conforme estabelecido pelo Decreto nº 11.816, de 28 de setembro de 2017.

Confira as alterações:

Automóveis

30 minutos: de R$ 1,25 para R$ 1,35 (8%)

1 hora: de R$ 2,50 para R$ 2,70 (8%)

2 horas: de R$ 5,00 para R$ 5,35 (7%)

3 horas: de R$ 7,50 para R$ 8,00 (6,6%)

4 horas: de R$ 10,00 para R$ 10,70 (7%)

Motocicletas

30 minutos: de R$ 0,50 para R$ 0,55 (10%)

1 hora: de R$ 1,00 para R$ 1,05 (5%)

2 horas: de R$ 2,00 para R$ 2,15 (7,50%)

3 horas: de R$ 3,00 para R$ 3,20 (6,6%)

4 horas: de R$ 4,00 para R$ 4,30 (7,5%)

“A Administração tem trabalhado intensamente para garantir a eficiência do serviço sem repassar os custos ao cidadão. Promovemos mudanças importantes nos últimos anos, com o fim da fiscalização por câmeras e a redução na quantidade de ruas e vagas com cobrança. Agora, diante da necessidade de equilíbrio na operação, o reajuste está sendo aplicado com base em índice oficial, de forma transparente e dentro do que está estabelecido em contrato”, explicou o secretário-adjunto de Trânsito, Marcelo Giongo.

A alteração compreende também a taxa de regularização para veículos flagrados sem o pagamento da tarifa ou após o esgotamento do período adquirido. O decreto prevê que tal taxa corresponde a 10 vezes o valor definido para a tarifa de 1 hora, passando de R$ 25,00 para R$ 27,00 (8%) para automóveis e de R$ 10 para R$ 10,50 (5%) para motocicletas.