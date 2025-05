Os animais do Parque Ecológico Municipal “Engenheiro Cid Almeida Franco” – o Zoo Americana – participam de atividades que estimulam seus sentidos e comportamentos naturais, como a caça, a marcação de território e a exploração do ambiente. Essas ações fazem parte do Enriquecimento Ambiental, prática que busca promover o bem-estar dos animais sob cuidados humanos.

Segundo a bióloga Silvia Maria de Campos Machado Ortolano, responsável pelo Núcleo de Educação Ambiental (NEA), o enriquecimento pode ser de diferentes tipos: alimentar, sensorial, cognitivo, social, estrutural e ambiental. O alimentar é o mais utilizado. “A ideia é incentivar comportamentos como o de procurar alimento. Escondemos os alimentos no recinto ou oferecemos opções diferentes das habituais, estimulando a caça e a curiosidade”, explica.

Outras práticas incluem o uso de aromas variados no espaço (sensorial), a criação de desafios (cognitivo), o estímulo à convivência entre animais (social) e a reprodução de elementos do habitat natural, como troncos, piscinas, gramados e árvores (estrutural).

“São cuidados que exigem sensibilidade para que os animais se sintam confortáveis e em harmonia com a natureza”, destaca o secretário de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira.

O enriquecimento é planejado semanalmente e monitorado por biólogos e veterinários, garantindo a saúde e segurança dos animais. Atualmente, o zoológico conta com 94 recintos.

“A aplicação do enriquecimento abrange técnicas criativas que tornam o ambiente mais estimulante. Ao simular situações naturais, o animal ganha autonomia, reduzindo o estresse”, completa a bióloga.

O Parque Ecológico abre de quarta a domingo, das 8h às 17h, na Avenida Brasil, 2525 – Jardim Ipiranga.