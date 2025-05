O Parque Ecológico Municipal “Engenheiro Cid Almeida Franco” – Zoo Americana recebeu do Zoológico de Itatiba quatro espécimes de mangusto-listrado (Mungos mungo), sendo dois jovens nascidos em janeiro e outros dois com aproximadamente 12 meses de idade. Os novos animais já estão no recinto e podem ser vistos pelo público.

Além dos mangustos, o Zoo Americana também celebrou o nascimento de cinco cisnes-negros (Cygnus atratus), quatro coscorobas (Coscoroba coscoroba) e um macaco-aranha-de-cara-vermelha (Ateles paniscus).

O diretor da Unidade de Parque Ecológico, João Carlos Tancredi, comentou sobre a chegada dos animais. “Já tivemos mangustos aqui no Zoo Americana e agora temos a oportunidade de receber novos exemplares. Além disso, comemoramos o nascimento dos cisnes, dos coscorobas e do macaco-aranha-de-cara-vermelha, que enriquecem nosso grupo de animais”, afirmou.

O secretário de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira, enfatizou a importância dos cuidados com os animais. “Os animais do Zoo Americana recebem todos os cuidados necessários para seu bem-estar. A chegada dos mangustos e os nascimentos dos cisnes e do macaco-aranha trazem alegria, mas também reforçam nossa responsabilidade em oferecer um ambiente propício à sobrevivência e preservação das espécies”, destacou.