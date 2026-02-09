Vigilância em Zoonoses reforça a importância da imunização anual nos animais domésticos a partir dos quatro meses de idade

A Vigilância em Zoonoses de Sumaré realizou, no final do mês de janeiro, a primeira vacinação antirrábica de rotina do ano. A ação resultou na imunização de 71 animais, sendo 48 cães e 23 gatos.

A vacina antirrábica deve ser aplicada anualmente em cães e gatos a partir dos quatro meses de idade. A imunização é a principal forma de controle da raiva, tanto em áreas urbanas quanto rurais.

A vacinação ocorre sempre na última quinta-feira de cada mês, mediante agendamento prévio. Para receber o imunizante, o animal precisa ter, no mínimo, quatro meses de idade e apresentar boas condições de saúde no momento da aplicação.

Apresentação

É necessária a apresentação da carteirinha de vacinação do animal, único documento válido para comprovar a imunização e acompanhar o cronograma de reforço anual.

“A vacina antirrábica é a principal forma de controle da raiva em áreas urbanas e rurais, contribui para a redução dos casos em animais. Por isso, é essencial aproveitar essa oportunidade de vacinar gratuitamente os animais”, destacou o secretário de Saúde, Rafael Virginelli.

As famílias interessadas podem realizar o agendamento pelo telefone (19) 3883-7486. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30, no setor da Vigilância em Zoonoses, localizada na Avenida da Saudade, s/n, Jardim Planalto do Sol.