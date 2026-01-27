Primeira sessão do ano é nesta terça-feira, dia 27, às 14h, no Moviecom

O Tivoli Shopping recebe na terça-feira, dia 27, a primeira edição de 2026 do CineMaterna, projeto que proporciona uma experiência de cinema especialmente pensada para mães, pais e bebês de até 18 meses. A sessão acontece às 14h e contará com a exibição do filme “Zootopia 2”, um dos grandes sucessos de público da atualidade.

Reconhecida nacionalmente por promover acolhimento, inclusão e bem-estar para famílias com bebês, o CineMaterna oferece um ambiente adaptado para que os adultos possam aproveitar o cinema com tranquilidade, sem abrir mão do conforto e das necessidades dos pequenos.

Durante a sessão, a sala conta com som reduzido, iluminação suave, temperatura mais amena, além de espaço para carrinhos de bebê e liberdade para amamentar, trocar fraldas ou circular pela sala sempre que necessário. O objetivo é criar um ambiente confortável e respeitoso, onde cada família se sinta à vontade.

“O CineMaterna é um projeto que traduz muito bem o cuidado que o Tivoli tem com as famílias. Sabemos que sair de casa com bebês nem sempre é simples, e essa iniciativa permite que mães, pais e cuidadores tenham momentos de lazer com conforto, acolhimento e respeito às suas rotinas”, destaca Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping.

Ao longo do ano, o Tivoli mantém uma programação que contempla diferentes perfis de público e momentos da vida familiar e o CineMaterna, que acontece bimestralmente, integra esse calendário como uma ação que vai além do lazer, promovendo pertencimento, cuidado e experiências afetivas. “Nosso compromisso é oferecer uma programação que acompanhe as diferentes fases da vida das famílias”, completa Paula.

Filme em destaque: sucesso entre crianças e adultos

A sessão do dia 27 exibirá “Zootopia 2”, continuação da animação que conquistou públicos de todas as idades. O filme retoma a história da cidade habitada por animais, trazendo uma narrativa leve, divertida e cheia de mensagens positivas sobre convivência, diversidade e empatia, características que tornam a produção um sucesso entre famílias.

A escolha do título reforça a proposta do CineMaterna de unir entretenimento de qualidade com um ambiente pensado para o público familiar, tornando a experiência ainda mais especial.

Para participar do CineMaterna, basta comparecer ao cinema no dia e horário da sessão. Os ingressos podem ser adquiridos no site, aplicativo ou diretamente na bilheteria do Moviecom Cinemas.

As 10 primeiras mães ou responsáveis a chegarem ao cinema ganham ingressos de cortesia, distribuídos por voluntárias do projeto cerca de meia hora antes do início do filme.

Serviço

CineMaterna no Tivoli Shopping

Terça-feira, 27 de janeiro de 2026

14h

Moviecom Cinemas | Tivoli Shopping