Zubeldia deixa comando do São Paulo

Em comum acordo e de forma amigável, na manhã desta segunda-feira (16), as partes definiram que o técnico Luis Zubeldía não permanecerá no comando da equipe do São Paulo Futebol Clube. Foram 85 partidas desde a chegada do argentino de 44 anos, em abril de 2024. No período, o time acumulou 38 vitórias, 27 empates e 20 derrotas.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Também deixam o São Paulo os assistentes Maxi Cuberas, Carlos Gruezo e Alejandro Escobar, o preparador físico Lucas Vivas e o analista Carlos Burbano.

As conversas com o treinador foram realizadas nos últimos dias para que se fosse tomada a decisão, de forma respeitosa.

A diretoria permanece reunida para definir qual será a nova comissão técnica da equipe. O Tricolor agradece pelos serviços prestados e pelo comprometimento demonstrado pelos profissionais e deseja sucesso na sequência de suas carreiras.

Zubeldia criticou o time

“Apesar de tentativas da diretoria para que ele permanecesse, Zubeldía manteve sua decisão, alegando não ver possibilidade de mudar o panorama do time neste momento.”

Leia + Sobre todos os Esportes