05 dicas do que NÃO fazer no Dia dos Namorados!

A sexóloga Stephanie Seitz, diretora da marca de produtos íntimos INTT Cosméticos, aproveita o mês do amor para dar dicas de acertos e erros mais comuns entre os casais.

Acompanhe aqui esses alertas, que podem fazer diferença na comemoração do Dia dos Namorados.

“A verdade é que a magia não está no que se faz, mas como se expressar neste dia tão especial. As pessoas sabem que cada um tem seu jeito e personalidade. Então, é bom lembrar que antes de tudo, as pessoas gostam de ser surpreendidas com algo que as façam se sentir reconhecidas e valorizadas pelo que são. E esta é uma boa oportunidade de mostrar o quanto você, namorado(a), se importa com os sonhos e projetos pessoais do seu mozão e vai aquecer o coração dele(a), fazendo algo que vai revelar que está atento aos seus desejos e necessidades mais secretos”, explica Stephanie – idealizadora do perfil do Instagram @prazer.ste.

A especialista elencou 05 erros nesta data especiais:

1- Não dê desculpas que não sabia o que comprar de presente. Se esqueceu, vacilou! A sugestão é passar em uma floricultura, escrever uma carta, talvez para expressar seus sentimentos. Use a criatividade, mas NÃO fale que você vai escolher depois o presente.

2 – Para algumas pessoas o Dia dos Namorados é uma data comercial, já para outras trata-se um dia mais que especial. Então, comemorar ou não é uma decisão que deve ser do casal. Quem sabe fazer uma sessão da aquela massagem adiada ou preparar um jantar à luz de vela em casa?

3- Presentes sem personalidade. Cuidados para tentar inovar e dar bola fora! Esse dia é para lembrar o quanto a pessoa que você ama é especial e não para ser uma ocasião de chacota, não é mesmo? Quer ser criativo, que tal uma vela beijável? Um jogo de cartas interativo para apimentar a relação?

4- Estresse na hora de sair. Você adora a culinária japonesa, mas o seu amor não come peixe cru? A minha dica é evitar o roteiro constrangedor para ambos. O jantar deve ser inesquecível, com ambiente romântico – um aquecimento perfeito para o que vem depois. Já pensou em reservar o restaurante que vocês queriam ir há tanto tempo?

5- Sem encenação na hora de trocar os presentes. Honestidade em primeiro lugar, mas não seja rude. Tente pescar algumas dicas antes, por exemplo, a roupa preferida ou um acessório de sonho de consumo. Aproveite um momento de abertura para uma conversa sincera sobre suas preferências e gostos de cada um. Assim vocês vão evitar muitos desencontros e ainda fortalecer o relacionamento. Aposte nos presentes que podem ser usados a dois, inclusive para sair da rotina com o objetivo de brincar com os sentidos, paladar e aumentar prazer!

“Eu sempre digo que o sexo começa no bom dia, na preparação do café da manhã, no lanche da tarde ou em um jantarzinho especial, criando um ambiente aconchegante cheio de vontade de estar só com seu Love. A escolha do filme ou de maratonar em uma série, uma escapada ao motel com direito à brincadeiras eróticas, champanhe, morangos e uma noite pra lá de caliente. E para todos os itens acima cabe aquela dica que não pode faltar: beijar sem moderação”, finaliza Stephanie Seitz.

