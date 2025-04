O Teatro Municipal Lulu Benencase, em Americana, recebe o espetáculo de stand up “Existe Vida Após o Casamento”, com o humorista Jonathan Nemer, neste sábado, dia 26, às 20h. Os ingressos custam de R$ 60 a R$ 150 e podem ser adquiridos no site www.ingressodigital.com ou na bilheteria do teatro (Rua Gonçalves Dias, 686, Jardim Girassol). A classificação é livre e a produção é da J. N. Produções e Eventos.

O espetáculo vai apresentar como é a vida depois do “felizes para sempre”, incluindo os dilemas sobre as senhas de celular, as discussões sobre a toalha molhada em cima da cama e outras verdades divertidas sobre a vida a dois. “Existe Vida Após o Casamento” é um show para quem ama, para quem já amou e para quem está quase desistindo de amar, levando o público a rir do caos ao perceber que certas coisas acontecem com todo casal.

“Convido a população de Americana a prestigiar o show de stand up no Teatro Municipal por meio dos ingressos solidários, mediante a entrega de alimentos para destinação ao Fundo Social de Solidariedade. As famílias em situação de vulnerabilidade social agradecem”, destaca o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

Jonathan Nemer participou como ator e roteirista dos filmes de comédia infantil “Sou Diferente” (2005) e “Tudo de Bom – O Filme” (2009). Começou a ganhar notoriedade e projeção nacional em 2010, com a publicação de vídeos de humor e paródias em seu canal no Youtube. Em 2013 estreou, em parceria com Thiago Baldo, o canal Desconfinados, um dos maiores canais de comédia do Brasil, e que faz parte de um seleto grupo dos 100 maiores canais da América Latina.

O humorista foi destaque no programa The Noite com Danilo Gentili e participou de diversos programas de TV como Encontro com Fátima Bernardes, Jornal Nacional, Profissão Repórter, Domingo Legal, Programa do Ratinho e Programa da Eliana, entre outros. Um de seus principais diferenciais é o humor com censura livre, podendo ser assistido por toda a família.