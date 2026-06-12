Copa do Mundo: Shoppings têm ações para torcedores entrarem no clima

Arena temática, transmissão dos jogos, espaço para troca de figurinhas e promoções gastronômicas fazem parte da programação especial

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A contagem regressiva está chegando ao fim! Nesta semana tem início a Copa do Mundo 2026 e o Tivoli preparou uma série de atrações especiais para que os clientes possam viver toda a emoção do maior evento esportivo do planeta. Com ativações gratuitas, espaço para interação entre os torcedores, transmissão dos jogos e promoções gastronômicas, o shopping promete ser um dos pontos de encontro da região durante o Mundial.

“A Copa do Mundo é um evento que une pessoas, gera emoção e cria memórias. E para vivenciarmos esse período, preparamos uma programação especial para que nossos clientes possam entrar nesse clima dentro do Tivoli, seja com a família, amigos ou outros apaixonados por futebol”, destaca Paula Funichello, gerente de Marketing do Tivoli Shopping.

Arena Tivoli

Um dos destaques da programação será a Arena Tivoli, espaço temático gratuito que funcionará entre os dias 12 de junho (sexta-feira) e 19 de julho, em frente ao Restaurante Coco Bambu.

A atração contará com diversas atividades interativas para crianças e adultos, incluindo:

Videogame de futebol;

Futebol de botão;

Pintura de bandeiras;

Gol a gol;

Pebolim.

A Arena funcionará sempre às sextas-feiras, sábados e domingos, das 14h30 às 20h30, proporcionando momentos de diversão e integração para toda a família.

Telão na Praça de Alimentação e espaço de troca de figurinhas

Já para quem não quer perder nenhum lance, o Tivoli contará com um telão de LED na Praça de Alimentação para transmitir os jogos da Copa do Mundo. A proposta é transformar o espaço em um ponto de encontro para os torcedores, permitindo que amigos e familiares acompanhem juntos as partidas e compartilhem toda a emoção da competição.

O clima de Copa também segue presente no espaço de troca de figurinhas do Tivoli, que funciona desde abril e vem reunindo colecionadores de todas as idades. Localizado próximo à Cacau Show, o espaço permite que os fãs completem seus álbuns e compartilhem a paixão pelo futebol.

Além disso, o shopping conta com diversos pontos de venda de álbuns e figurinhas, incluindo o estande oficial da Panini e lojas como Zanini, Nobel, FG Games, Geek, Kalunga, Americanas, Pernambucanas e Lojas União.

Arena de Sabores

Outra novidade do Tivoli para celebrar a Copa do Mundo é a Arena de Sabores, ação desenvolvida em parceria com as operações de alimentação do shopping.

Entre os dias 15 de junho e 17 de julho, os clientes poderão aproveitar promoções especiais em diversos restaurantes participantes.

Na campanha Arena de Sabores, válida de segunda a quinta-feira, o cliente compra um prato e, ao adquirir mais um prato igual, terá 50% de desconto, tornando a experiência gastronômica ainda mais saborosa durante a Copa.

Entre as operações que participarão da campanha estão Gelato Borelli, Icy Gelato, Restaurante Estação Valentina, Manhattan Café, 10 pasteis, Pizza Hut, Subway, Griletto, Gourmet Mani, Cacau Show, Jin Jin e Restaurante Coco Bambu. O cardápio poderá ser consultado nas redes sociais e site do Tivoli.

Serviço

Arena Tivoli

De 12/06 a 19/07

Em frente ao Restaurante Coco Bambu

Sextas, sábados e domingos, das 14h30 às 20h30

Atração gratuita

Transmissão dos Jogos

Praça de Alimentação

Jogos exibidos em telão de LED

Espaço de Troca de Figurinhas

Próximo à Cacau Show

Arena de Sabores

De 15/06 a 17/07

Promoções de segunda a quinta-feira nas operações participantes.

OBS: Ao fazer um novo pedido igual ao primeiro, o cliente recebe 50% de desconto no segundo prato.

Americana Shopping transmite em telões

O clima da Copa do Mundo 2026 já tomou conta do Americana Shopping. Para que os clientes possam viver toda a emoção do maior torneio de futebol do planeta, o empreendimento preparou uma programação especial que transforma o shopping em um verdadeiro ponto de encontro para os torcedores.

A grande atração acontece já neste sábado, 13 de junho, quando a Seleção Brasileira estreia no mundial às 19h, e terá transmição ao vivo nos telões da Praça de Alimentação. O espaço foi preparado para receber famílias, amigos e apaixonados por futebol que desejam acompanhar a partida em um ambiente confortável, seguro e repleto de opções gastronômicas.

O empreendimento também conta com o ponto oficial de troca de figurinhas, além de lojas e quiosques abastecidos com álbuns, cromos e diversos produtos temáticos para quem quer entrar de vez no espírito da competição.

“Queremos que o Americana Shopping seja o ponto de encontro da torcida durante toda a Copa do Mundo. Preparamos uma estrutura especial para que nossos clientes possam acompanhar os jogos, trocar figurinhas, encontrar produtos temáticos e compartilhar momentos de celebração com amigos e familiares. Estamos prontos para viver essa grande festa do futebol junto com o nosso público”, destaca Simone Ponce, gerente de Marketing do Americana Shopping.

Para garantir que todos possam se organizar e aproveitar os jogos da Seleção Brasileira, o empreendimento adotará uma dinâmica especial de funcionamento nos dias de partida. As lojas e quiosques serão fechados 30 minutos antes do início das partidas da seleção brasileira. Os lojistas que desejarem poderão reabrir as portas 30 minutos após o término do jogo. Já a Praça de Alimentação e Lojas Gastronômicas terão funcionamento normal durante todo o período.

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