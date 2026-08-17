São Paulo com menos candidatos a deputado. O número de candidatos a deputado federal e estadual deve cair 45% em São Paulo nas eleições deste ano. As candidaturas estão na rua e o TSE divulga as informações no DivulgaCand. O estado terá 1.092 candidatos a deputado federal e 1.395 concorrentes a deputado estadual.

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Nas Eleições de 2022, o estado de São Paulo teve 1.526 candidatos homologados disputando o cargo de deputado federal. A lista de candidatos a deputado estadual em São Paulo registrados para as eleições 2022. O número total passa dos 2 mil concorrentes às 94 cadeiras da Alesp. (2026).

Números apurados em São Paulo

O total de candidatos a deputado federal está em valor 29,5% menor que o aferido em 2022. Já para deputado estadual, o número visto pelo TRE SP bate nos 1,4 mil, valor também 33,4% menor que o aferido nas eleições passadas.

Federações e fusão de partidos

O site do TRE SP apresenta hoje 18 partidos que apresentaram candidatos a deputado (tanto federal quanto estadual), mas as federações reduzem o total de ‘chapas’ para 12 aptas no Estado. Os partidos devem retirar ou trocar alguns nomes e não conseguir completar o teto de candidatos (71 para federal e 95 para estadual).

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