Thiago Brochi solicita execução de reparo na Rua da Prosperidade

Thiago Brochi solicita execução de reparo asfáltico na Rua da Prosperidade, no Jardim Boer

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O vereador Thiago Brochi (PL) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana sugerindo à prefeitura que realize reparo asfáltico na Rua da Prosperidade, no Jardim Boer.

De acordo com o parlamentar a solicitação foi apresentada após moradores da região relatarem as más condições da via, com a presença de diversos buracos ao longo do trecho. Segundo a população, o problema tem se agravado, especialmente durante os períodos de chuva, quando os buracos aumentam de tamanho e tornam a circulação ainda mais difícil.

O autor afirma que a situação pode comprometer a segurança de motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres, além de contribuir para danos aos veículos. “Fomos procurados por moradores que estão preocupados com as condições da Rua da Prosperidade. Os buracos vêm aumentando e, com as chuvas, o problema tende a se agravar. Estamos encaminhando a solicitação ao Executivo para que o reparo seja realizado o quanto antes, garantindo mais segurança e melhores condições de trânsito para todos que utilizam a via”, destaca Brochi.

A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária de terça-feira (29) e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.

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