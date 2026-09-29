Nova Odessa dá passo importante para o futuro da inovação tecnológica

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A Prefeitura de Nova Odessa deu um passo importante em direção à modernização urbana ao iniciar uma jornada voltada à tecnologia e ao empreendedorismo. A iniciativa visa fortalecer a cultura de negócios inovadores e criar condições para o surgimento de startups. Com isso, o município busca soluções para os desafios da administração pública e, principalmente, para melhorar a qualidade de vida da população.

O Chefe do Executivo, Cláudio Schooder (Leitinho), reuniu diversas instituições como Sesi, Senai, Sebrae, representantes do meio acadêmico, Google, Sicredi, Faculdade de Americana e o secretariado municipal para dar início a um núcleo de discussões, planejamento e ações visando criar em Nova Odessa um ecossistema local de Inovação, Tecnologia e Empreendedorismo (ELITE), que faz parte do programa Inova Odessa, que encampa várias iniciativas nos diversos setores do município.

Com o apoio do Sebrae, a Administração Municipal realizou, na terça-feira (22/09), a primeira capacitação para secretários, adjuntos, diretores e coordenadores da Prefeitura visando preparar os profissionais das pastas municipais para as ações de inovação.

“Com recursos próprios, buscamos conhecer as experiências bem-sucedidas tanto no Brasil quanto no exterior. Estivemos na Turquia, grande referência em apoio e inovação para startups, onde mantivemos contato com o Consulado, a Câmara de Comércio de Istambul e a Tech Istambul, uma das maiores incubadoras e aceleradoras de startups do planeta. Também participamos da Smart City Summit, em Taipei, Taiwan, uma das maiores feiras de cidades inteligentes do mundo, em busca de conhecimento, parcerias, experiências e soluções capazes de contribuir para o desenvolvimento de Nova Odessa, fortalecido pela tecnologia, além de incentivar o empreendedorismo”, explicou o prefeito Cláudio Schooder (Leitinho).

“Precisamos aproveitar todas as vantagens que o nosso município apresenta para tornar Nova Odessa ainda mais forte e uma referência em desenvolvimento social, econômico e tecnológico em nosso país. Não mediremos esforços na busca por conhecimento e novas parcerias. Várias empresas já estão em tratativas para instalação em nosso município. Em breve teremos mais novidades e benefícios, em especial para a população novaodessense”, destacou o secretário de Governo, Odair Dias.

No último dia 16, o Chefe do Executivo Novaodessense recebeu em seu gabinete uma comitiva da China, formada por profissionais experientes em inovação e relações internacionais. A reunião visou à troca de conhecimentos e à abertura de oportunidades no mercado externo, de modo a atrair grandes empresas e grande e projetar o potencial de Nova Odessa internacionalmente.

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