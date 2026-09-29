Quais as melhores cores para pintar as paredes dos dormitórios?

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No dormitório projetado pelo arquiteto Bruno Moraes, a paleta combina tons serenos com a proposta de entregar acolhimento ao casal | Projeto BMA Studio | Foto: Guilherme Pucci

Nos projetos de arquitetura residencial, a definição da cor predominante no dormitório leva em consideração as predileções do morador. E essa decisão deve ser bem ponderada, uma vez que estará intimamente ligada às condições de bem-estar e relaxamento almejadas para o ambiente.

Todavia, essa não é a única condição para escolher a tinta que recobrirá as paredes: o equilíbrio está em desenvolver a sintonia com os demais materiais e a iluminação – tanto a natural, quanto a do projeto luminotécnico.

Entre as possibilidades que entregam a frescor, calma e o desejo de reconexão interior, as indústrias de tintas já revelam suas indicações para 2027, que são inspiradas no verde. A Coral anunciou a Pedra Natural, um verde-claro suave e acinzentado, inspirado em nuances encontradas nas folhas de sálvia, enquanto a Sherwin-Williams apresentou o Aipo como uma nuance discreta, convidativa e restauradora.

À frente de seus escritórios, o arquiteto Bruno Moraes, do BMA Studio, e as arquitetas Danielle Dantas e Paula Passos, do Dantas & Passos Arquitetura, apontam os caminhos que analisam para cada projeto.

Caminho sem erro: tons claros

Segundo os profissionais, cores neutras continuam como as alternativas mais seguras quando a intenção é desfrutar de um décor leve e com uma base fácil de associar com demais elementos presentes.

Entretanto, a diferença está na mudança de rota: ao invés do branco muito frio ou dos cinzas azulados que predominaram nos últimos anos, a paleta atual abre espaço para off-whites abertos, areia, bege e greige (mistura de cinza com bege), que acrescentam calor sem pesar muito.

“Essas nuances funcionam muito bem, pois oferecem a versatilidade para valorizar a personalidade do ambiente em itens de maior porte, como a marcenaria, e peças menores como o enxoval de cama e objetos decorativos“, contextualiza a dupla da Dantas & Passos Arquitetura, que argumenta sobre a preferência por tons neutros aquecidos por adicionarem conforto sem o aspecto excessivamente branco.

O fundo claro presente neste dormitório assinado pelas arquitetas Danielle Dantas e Paula Passos foi elegantemente conduzido para compor com a marcenaria evidente na cabeceira da cama, penteadeira e armários | Projeto Dantas & Passos Arquitetura | Foto: Henrique Ribeiro

Definitivamente, o verde nunca é um erro

O verde que colore a parede acima da cabeceira conferiu vivacidade ao dormitório assinado pelo arquiteto Bruno Moraes | Projeto BMA Studio | Foto: Guilherme Pucci

Para os moradores com desejo de arriscar com parcimônia – sem recorrer a uma cor muito intensa –, Bruno Moraes indica os gradientes de verdes como possibilidades de baixo risco, especialmente em referências como o sálvia, oliva e outras variações mais fechadas com potencial de dialogar com a madeira, palha e linho.

“O verde é versátil, pois pode assumir diferentes características a depender da tonalidade. Ao mesmo tempo que entrega delicadeza e luminosidade, uma nuance mais fechada propicia uma atmosfera envolvente e, para ambas, as propostas é fundamental avaliar a iluminação natural que o quarto recebe”, orienta.

Para as arquitetas Danielle Dantas e Paula Passos, o verde também é eficiente em peças de menor destaque como cabeceira e almofadas | Projeto Dantas & Passos Arquitetura | Foto: Eduardo Pozella

O azul é envolvente

Na tabela de psicologia das cores, o azul representa tranquilidade e harmonia, conforme fica evidente neste dormitório executado pelo arquiteto Bruno Moraes| Projeto BMA Studio | Foto: Mariana Orsi

Bruno sugere que os azuis mais fechados são interessantes quando a intenção é entregar profundidade e, para tanto, a estratégia pode considerar uma combinação de tons. “Adoto uma superfície a ser destacada e as demais paredes podem receber nuances mais claras. Assim consigo adicionar personalidade sem carregar na cor“, exemplifica.

E os tons terrosos?

Dos clássicos aos populares como areia, argila, terracota suave, rosados queimados e marrons, a gama é muito bem-vinda quando o objetivo é deixar o dormitório mais quente. Para tanto, Danielle e Paula orientam que não é preciso aplicar um terracota muito forte. “Junto com as variações já mencionadas, o caramelo e rosados queimados prometem um aconchego super delicado”, relatam.

A cabeceira estofada e em couro se torna um ponto visual de conforto dentro do dormitório executado pelas arquitetas Danielle Dantas e Paula Passos | Projeto Dantas & Passos Arquitetura | Foto: Maura Mello

Bônus: em quarto pequeno

Em dormitórios compactos, as cores claras ajudam a manter uma sensação visual mais aberta, mas isso não significa que os tons escuros sejam proibidos. “O segredo está no equilíbrio da composição e na quantidade de luz disponível“, afirma Bruno.

Danielle e Paula seguem a mesma linha. “Uma parede colorida adiciona um ponto focal no projeto e a face onde está a cabeceira é uma possibilidade bastante natural, já que concentra a cor em uma superfície que já possui uma função visual importante“, finalizam.

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