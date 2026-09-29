Gigantão 2026 terá rodada noturna da 1ª divisão e quartas de final da 3ª nesta semana

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O Gigantão, campeonato de futebol amador promovido pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Esportes, terá mais uma semana de disputas. A programação inclui a rodada noturna da 1ª divisão e os confrontos das quartas de final da 3ª divisão.

Pela 1ª divisão, a 3ª rodada noturna será realizada nesta terça-feira (29), no gramado do Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha, o Centro Cívico, a partir das 19h, com o duelo entre Bruxela e São Vito.

Já a 3ª divisão inicia a fase de quartas de final na quarta-feira (30), com duas partidas também no Centro Cívico. Às 19h, o Recanto enfrenta o Unidos do Guanabara/Atlético United, enquanto, às 21h, o Jardim da Mata encara o Americana.

Na quinta-feira (1º), a competição segue com mais dois confrontos que completam a fase. Às 19h, UFC e Portuguesa disputam uma vaga na semifinal, e, às 21h, será a vez de Arsenal e Zanaga se enfrentarem.

Partidas adiadas da 1ª divisão têm nova data

As partidas da 1ª divisão entre Faixa Preta x Mirandola e Liverpool x Unidos da Mathiensen, pela segunda rodada, que foram adiadas em razão das chuvas nas últimas semanas, tiveram novas datas definidas. Os dois confrontos serão realizados no dia 13 de outubro (terça-feira), mantendo os horários originalmente previstos: 19h e 21h, respectivamente.

A tabela de jogos e a classificação da competição podem ser acompanhadas pelo site Campeonato Americana 2026 – iFut e pelo aplicativo iFut, disponível gratuitamente nas principais lojas de aplicativos. Para acessar as informações do Gigantão, basta pesquisar por “Campeonato Americana 2026”.

1ª divisão – 3ª rodada

29/09 (terça-feira)

Centro Cívico

19h – Bruxela x São Vito

3ª divisão – Quartas de final

30/09 (quarta-feira)

Centro Cívico

19h – Recanto x Unidos do Guanabara/Atlético United

21h – Jardim da Mata x Americana

01/10 (quinta-feira)

Centro Cívico

19h – UFC x Portuguesa

21h – Arsenal x Zanaga

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