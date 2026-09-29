Prefeitura de Nova Odessa promove “Crochetando Setembro Amarelo” nesta terça-feira na Biblioteca Municipal

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O Departamento Municipal de Cultura e Turismo e a Secretaria de Saúde da Prefeitura de Nova Odessa realizam nesta terça-feira, 29 de setembro, o evento “Crochetando Setembro Amarelo”. A ação acontece das 13h às 16h, no Centro Cultural Herman Jankovitz – Biblioteca Municipal, trazendo o artesanato como uma ferramenta de acolhimento, escuta e valorização da vida.

O encontro tem como objetivo criar um espaço seguro para o diálogo e a reflexão sobre a saúde mental. A programação contará com uma roda de conversa conduzida pelo enfermeiro André Barros, que abordará a importância de expressar sentimentos, o autocuidado e as formas de buscar apoio profissional e comunitário quando necessário.

Enquanto dialogam, artesãs novaodessenses estarão crochetando e compartilhando seus trabalhos e vivências, transformando a prática do artesanato em um momento de convivência e união.

“É um encontro para estar junto, trocar experiências e reforçar a importância de cuidar de si e do outro”, destaca a responsável pelo Departamento de Cultura, Fernanda Martinhão.

Para o enfermeiro André, o evento mostra a importância do diálogo não somente no mês de setembro. “Debate-se saúde mental o ano inteiro e a nossa roda de conversa vai abordar justamente isso, a relevância do diálogo contínuo, de conscientização sobre a valorização da vida o ano todo. O objetivo é promover uma comunicação aberta, baseada na escuta qualificada e em um momento de resgate de memórias”.

O evento é gratuito e aberto a toda a comunidade interessada em participar dessa rede de apoio e conscientização. A Biblioteca Municipal está localizada na Avenida João Pessoa, 253, Centro.

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