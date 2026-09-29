MEC aponta avanços na Educação de Americana após pandemia

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O Ministério da Educação apontou avanços na Educação de Americana no período posterior à pandemia de Covid-19 no novo Painel Estratégico de Priorização do MEC, classificando o município como “prioridade baixa” nos indicadores, o que sinaliza redes de ensino com menor demanda de atenção por parte do órgão.

Segundo o painel, das 32 escolas analisadas no município, 21 avançaram nos indicadores e duas mantiveram resultados positivos. Neste ano, Americana consolidou sua posição de destaque nos resultados do Ideb 2025, mantendo o indicador de 6,8 pontos nos anos iniciais do Ensino Fundamental (do 1º ao 5º ano).

De acordo com o prefeito Chico Sardelli, os resultados refletem o trabalho desenvolvido pela gestão municipal na área da Educação. “Os avanços apontados pelo Ministério da Educação mostram que Americana está no caminho certo na recuperação e no fortalecimento da aprendizagem após os desafios impostos pela pandemia. Esse resultado é fruto do trabalho conjunto de toda a comunidade escolar e da continuidade das políticas públicas que vêm sendo desenvolvidas no município. Ao mesmo tempo, os dados reforçam nosso compromisso de seguir investindo na Educação, buscando melhorar cada vez mais os resultados e, principalmente, garantir uma aprendizagem de qualidade para todos os nossos estudantes”, afirma o prefeito.

A nova ferramenta do MEC reúne dados dos municípios e das escolas e considera o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), a proficiência em Língua Portuguesa e Matemática e a distância em relação às metas de 2021. Com base nesses indicadores, o ministério classifica as redes de ensino em quatro níveis de prioridade: “baixa”, “moderada”, “alta” e “muito alta”, o que permite identificar os locais para direcionar ações de melhoria de aprendizagem.

Para o secretário de Educação, Vinicius Ghizini, o resultado apresentado pelo painel reflete a consolidação de políticas públicas eficazes na recomposição de aprendizagem. “Para nós da gestão Chico Sardelli e Odir Demarchi, a classificação de prioridade ‘baixa’ atribuída a Americana deve ser interpretada como um reconhecimento do bom desempenho relativo do município, quando comparado a outras redes de ensino do país. Isso não significa, porém, que o trabalho está concluído, pelo contrário: a boa classificação nos coloca diante do desafio de manter e elevar os patamares já alcançados”, explica.

Ghizini destaca que entre as ações que contribuíram para esse desempenho estão a formação continuada dos educadores, a adoção de currículo estruturado e materiais didáticos alinhados à BNCC (Base Nacional Curricular Comum), a gestão pedagógica orientada por dados, a busca ativa para o combate à evasão escolar, as atividades de recomposição das aprendizagens, a parceria com o Estado e o envolvimento da comunidade escolar, formada por educadores, famílias e estudantes.

“A continuidade dessas políticas e o trabalho conjunto de toda a comunidade escolar são fundamentais para garantir que os avanços sejam mantidos e que os estudantes sigam aprendendo e se desenvolvendo”, reforça o secretário.

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