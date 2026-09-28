Casa da Agricultura recebe visita da AEPHIVA para atividades de educação ambiental

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A Casa da Agricultura, vinculada à Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Americana, na, nesta sexta-feira (25), 15 frequentadores da Associação Ecumênica de Promoção Humana, Inclusão e Valorização de Americana (AEPHIVA).

A visita contou com acompanhamento da equipe da Casa da Agricultura, que apresentou as instalações do local e promoveu atividades de educação ambiental, além de momentos de descontração e contato com a natureza.

Durante a visita guiada, o grupo conheceu a história da Casa da Agricultura, a Vila das Abelhas e a estação de resíduos. Também foram abordados temas como o uso racional da água, biodiversidade e coleta seletiva.

“Procuramos oferecer um ambiente muito agradável para os visitantes, que tiveram a oportunidade de conhecer a história da Casa da Agricultura, a Vila das Abelhas, a estação de resíduos, o trabalho sobre uso racional da água e conceitos de biodiversidade, como coleta seletiva. Foi uma visita bastante proveitosa”, disse a diretora de Educação Ambiental, Planejamento, Projetos e Agricultura e interlocutora do PMVA (Programa Município VerdeAzul) de Americana, Kátia Birke.

“É sempre bom termos um fluxo de visitas na Casa Agricultura, tão importante para a promoção da sustentabilidade ambiental em nosso município de Americana”, reforçou a secretária de Meio Ambiente, Andréa Cristina Gonçales.

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