Americana apresenta boas práticas da rede municipal de Educação

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A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Educação, promove, em 8 de outubro, mais uma edição do evento “Relato de Boas Práticas”, reunindo projetos pedagógicos de destaque realizados nas escolas da rede municipal.

Ao todo, 30 projetos foram inscritos por professores e gestores escolares e dez deles serão apresentados pelos autores, em uma agenda destinada aos educadores no Centro de Cultura e Lazer (CCL).

O “Relato de Boas Práticas” tem o objetivo de fomentar e compartilhar as práticas pedagógicas exitosas desenvolvidas nas escolas, promovendo um ambiente de troca de experiências e de valorização dos profissionais da rede municipal de ensino.

Os trabalhos agora passam por um processo seletivo realizado às cegas pela comissão avaliadora, que desconhece os nomes dos autores dos projetos a fim de assegurar a imparcialidade nas análises.

“O ‘Relato de Boas Práticas’ identifica, valoriza e promove o compartilhamento de projetos de excelência desenvolvidos em nossas escolas pelos educadores da rede, reconhecendo publicamente ações positivas que contribuem para o desenvolvimento pedagógico de nossas crianças e adolescentes. Tais iniciativas que agora serão compartilhadas resultam na Educação de excelência preconizada pela administração Chico Sardelli e Odir Demarchi”, explicou o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.

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