“Falta pouco” favorece Denis e Molina na reta final

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Nomes mais votados na região em 2022, o ex prefeito de Santa Bárbara Denis Andia (MDB) e o empresário Ricardo Molina (Republicanos) chego na reta final da campanha com a força do “Falta pouco” para conquista do mandato.

Dennis concorre a deputado federal, vem de votação expressiva em Santa Bárbara (52 mil votos) e viu os principais adversários da região não disputarem a eleição deste ano. Aumentou a concorrência local, mas os estrangeiros de direita também deixaram a disputa.

Já Molina surfar na onda do governador Tarcísio de Freitas e ampliou sua base em todo o estado por conta do tempo que trabalhou no gabinete em São Paulo.

Denis Andia também melhorou suas conexões em todo o estado por conexões feitas nos três anos que trabalhou no Ministério da Cidades em Brasília.

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