A segunda rodada do Gigantão, campeonato de futebol amador promovido pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Esportes, foi marcada por muitos gols neste fim de semana. Ao todo, foram 13 partidas e 31 gols nos confrontos válidos pelas 1ª e 2ª divisões.
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Pela 1ª divisão, disputada no sábado (26), o destaque da rodada foi a goleada do Unidos da Gruta, que venceu o Milan 019 por 10 a 0, no campo do São Vito. No mesmo local, o Guanabara derrotou o São Vito por 4 a 0.
No campo do Guarani, o Unidos da Mathiensen venceu o Faixa Preta por 3 a 1. Já no campo do Victorio Scuro, o Parque Gramado derrotou o Lírios City por 3 a 1, enquanto o Parná venceu o Mirandola pelo mesmo placar.
Pela 2ª divisão, os jogos foram realizados neste domingo (27). No campo do Benfica, União Família e Malucos da Praia empataram em 0 a 0, enquanto o Sporting ZNC venceu o Predador/Botafogo por 1 a 0.
No campo do Bertini, o Benedettos derrotou o Praia Azul por 3 a 1, e o Irmãos venceu o Barrócos por 2 a 1. No campo do Parque Gramado, o América 1 venceu o Estrela Azul por 3 a 1, enquanto São Paulo Lírios e Parkão empataram em 1 a 1.
No campo do Parque Novo Mundo, o Fúria 019 venceu o Jardim América 2 por 2 a 1. Encerrando a rodada, Gerivá e Jardim da Paz empataram em 1 a 1.
A tabela de jogos e a classificação da competição também podem ser acompanhadas pelo site Campeonato Americana 2026 – iFut e pelo aplicativo iFut, disponível gratuitamente nas principais lojas de aplicativos. Para acessar as informações do Gigantão, basta pesquisar por “Campeonato Americana 2026”.
CONFIRA OS RESULTADOS Gigantão
1ª divisão – 2ª rodada
26/09 (sábado)
Campo do Guarani
Faixa Preta 1 x 3 Unidos da Mathiensen
Campo do São Vito
Unidos da Gruta 10 x 0 Milan 019
São Vito 0 x 4 Guanabara
Campo do Victorio Scuro
Lírios City 1 x 3 Parque Gramado
Mirandola 1 x 3 Parná
2ª divisão – 2ª rodada
27/09 (domingo)
Campo do Benfica
União Família 0 x 0 Malucos da Praia
Predador/Botafogo 0 x 1 Sporting ZNC
Campo do Bertini
Praia Azul 1 x 3 Benedettos
Irmãos 2 x 1 Barrócos
Campo do Parque Gramado
Estrela Azul 1 x 3 América 1
São Paulo Lírios 1 x 1 Parkão
Campo do Parque Novo Mundo
Fúria 019 2 x 1 Jardim América 2
Gerivá 1 x 1 Jardim da Paz
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