A segunda rodada do Gigantão, campeonato de futebol amador promovido pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Esportes, foi marcada por muitos gols neste fim de semana. Ao todo, foram 13 partidas e 31 gols nos confrontos válidos pelas 1ª e 2ª divisões.

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Pela 1ª divisão, disputada no sábado (26), o destaque da rodada foi a goleada do Unidos da Gruta, que venceu o Milan 019 por 10 a 0, no campo do São Vito. No mesmo local, o Guanabara derrotou o São Vito por 4 a 0.

No campo do Guarani, o Unidos da Mathiensen venceu o Faixa Preta por 3 a 1. Já no campo do Victorio Scuro, o Parque Gramado derrotou o Lírios City por 3 a 1, enquanto o Parná venceu o Mirandola pelo mesmo placar.

Pela 2ª divisão, os jogos foram realizados neste domingo (27). No campo do Benfica, União Família e Malucos da Praia empataram em 0 a 0, enquanto o Sporting ZNC venceu o Predador/Botafogo por 1 a 0.

No campo do Bertini, o Benedettos derrotou o Praia Azul por 3 a 1, e o Irmãos venceu o Barrócos por 2 a 1. No campo do Parque Gramado, o América 1 venceu o Estrela Azul por 3 a 1, enquanto São Paulo Lírios e Parkão empataram em 1 a 1.

No campo do Parque Novo Mundo, o Fúria 019 venceu o Jardim América 2 por 2 a 1. Encerrando a rodada, Gerivá e Jardim da Paz empataram em 1 a 1.

A tabela de jogos e a classificação da competição também podem ser acompanhadas pelo site Campeonato Americana 2026 – iFut e pelo aplicativo iFut, disponível gratuitamente nas principais lojas de aplicativos. Para acessar as informações do Gigantão, basta pesquisar por “Campeonato Americana 2026”.

CONFIRA OS RESULTADOS Gigantão

1ª divisão – 2ª rodada

26/09 (sábado)

Campo do Guarani

Faixa Preta 1 x 3 Unidos da Mathiensen

Campo do São Vito

Unidos da Gruta 10 x 0 Milan 019

São Vito 0 x 4 Guanabara

Campo do Victorio Scuro

Lírios City 1 x 3 Parque Gramado

Mirandola 1 x 3 Parná

2ª divisão – 2ª rodada

27/09 (domingo)

Campo do Benfica

União Família 0 x 0 Malucos da Praia

Predador/Botafogo 0 x 1 Sporting ZNC

Campo do Bertini

Praia Azul 1 x 3 Benedettos

Irmãos 2 x 1 Barrócos

Campo do Parque Gramado

Estrela Azul 1 x 3 América 1

São Paulo Lírios 1 x 1 Parkão

Campo do Parque Novo Mundo

Fúria 019 2 x 1 Jardim América 2

Gerivá 1 x 1 Jardim da Paz

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