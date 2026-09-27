Evento gospel gera perturbação e reclamações

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O som começou por volta das 4h da manhã deste domingo (27) e as apresentações tiveram início às 5h. O horário provocou reclamações de moradores do entorno do Portal Princesa Tecelã, na Avenida Antônio Pinto Duarte, entrada de Americana.

O evento foi promovido pelo Movimento 12.2, ligado ao vereador Pastor Miguel Pires. O Novo Momento ouviu uma moradora que contou ter acordado com a filha assustada por causa do barulho.

“Foi muito desgastante. Acordamos às 4h30 com nossa filha assustada. O som estava muito alto e não dava para ouvir nada com clareza. Foi muito desagradável”, relatou.

Além da perturbação, houve questionamentos sobre a comunicação prévia e o uso de estruturas públicas. A Guarda Municipal foi acionada, mas informou que não poderia interromper o som porque o evento tinha autorização municipal.

Procurada pelo NM, a Prefeitura de Americana ainda não se posicionou.

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